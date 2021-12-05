民進黨立委喊「公投若過會滅台」！　訴4個不同意

▲民進黨立委今在高雄鳳山開講催票。（圖／立委林楚茵臉書）

文／中央社

今天在民進黨舉辦的公投宣講上，高雄市長陳其邁表示遵守豬肉等產品進出口的國際規範是負責任的國家該做的；趙天麟更批評，公投若過會變成「滅台公投」，訴求4個不同意。

反萊豬、公投綁大選、三接遷離、重啟核四的四大公投案18日投票。民進黨籍立法委員趙天麟、議員林智鴻今天舉辦公投宣講暨聯合服務處成立大會，立委王定宇、林楚茵及新北市議員何博文、前立委顏文章、高雄市長陳其邁等人輪番上台宣講，訴求「4個不同意」。

趙天麟說，只要講清楚四大公投就會發現，不同意才是真的對台灣好，並批評這次的公投是「亂台公投」，如果真的通過就會變成「滅台公投」。

趙天麟解釋，這次的公投案有關台灣跟美國的關係、有關台灣參與國際社會，也有關要讓台灣產品賣出去、關稅更低，並且對於台灣要淘汰煤炭、讓空氣更好、藻礁得保存、有安全的能源也很重要，請民眾投下4個不同意。

林楚茵也表示，「之後我們要怎樣的台灣，就靠大家」。她說，自己「為了國家的未來、為了孩子的未來」，特別趕來高雄參加宣講，請民眾回去之後要多打電話請親朋好友12月18日一定要回家投票。

陳其邁則說，台灣的鳳梨、蓮霧、香蕉，都是全世界最好吃的，當然應該要賣給全世界，但是高雄的水果要外銷，各項產品的關稅、檢驗，都要符合國際的標準，「這是一個負責任的國家應該要做的」。

針對三接遷離，陳其邁也說，北部發電燒的天然氣，現在要從台中、從高雄運，但是高雄卻自己燒煤炭，南台灣的環境被犧牲，這樣「實在有夠自私」。

針對核四，陳其邁說，台灣那麼小，如果核四廠發生了什麼事，整個台灣都遭殃，大台北地區的大量災民也可能湧入高雄避災，「這怎麼能行？」

針對公投綁大選，陳其邁說，2018年大選的時候，每個人拿10張票，都要看半個小時才看得完在投什麼，結果投到半夜投不完，所以才推動修法，投人、投事情分開，避免舊事重演。

公投投票在即，藍綠各自衝刺催票。今天高雄除有國民黨在捷運鳳山西站旁空地舉辦公投說明會，民進黨高市議員林智鴻等人也在鳳山舉行公投宣講，台灣基進今天下午也在國民黨鳳山公投說明會場對面升起空飄氣球，訴求4個不同意。

國民黨高雄市黨部也總動員，以遍地開花方式，舉辦數十場大小宣講會。國民黨左楠區高市議員擬參選人李昶志與青年民主戰隊站街頭宣講，同選區擬參選人莊為傑則帶2萬張文宣挨家挨戶投遞。