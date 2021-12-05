「從沒見過林秉樞！」內湖尊彩藝術被捲入…喊冤：沒有收他176萬

▲林秉樞暴打高嘉瑜，2周後砸百萬買藝術品。（圖／記者黃彥傑攝）



記者黃可昀／綜合報導

林秉樞被爆出虐打高嘉瑜過後，還到內湖藝廊購買了總價值176萬的藝術品，對此，該藝廊今天無奈PO文澄清，「截圖的176萬元匯款單，並不是匯給尊彩藝術的帳戶」，應該是林秉樞在其他地方購買的，他們無端被捲入紛爭實在很無辜。

據了解，林秉樞毆打高嘉瑜2周後，還興致勃勃地到內湖買了4件藝術品，分別為骨董字畫、水墨大師等畫作，總價值176萬，外界紛紛斥責他怎麼還有心情？收入來源是哪裡？施暴醜聞曝光後，這家藝廊也被起底正是知名的「尊彩藝術中心」，就連當時的匯款單也一併曝光。

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▲尊彩藝術澄清，根本沒見過林秉樞。（圖／翻攝自陳菁螢臉書）



公司名字被爆出來，尊彩藝術中心總經理陳菁螢趕緊PO文澄清，尊彩藝術從未見過林秉樞本人，更別說經手過這176萬交易，「截圖的176萬元匯款單，並不是匯給尊彩藝術的帳戶，而或應係林先生向其他畫廊購買古董字畫的記錄」，今早看新聞才知自家公司被無端捲入紛爭，隨即發聲明切割，「尊彩藝術中心負責人均未見過林秉樞先生，亦無任何聯絡記錄。」

事實上，現年43歲的林秉樞長年沒有工作，卻能月花5萬包飯店、擲上百萬買藝術品，收入來源至今仍是個謎，租飯店的費用究竟是誰付的也眾說紛紜，對此林秉樞從沒鬆口透露，令外界更加好奇。