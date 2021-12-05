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「學姐」黃瀞瑩加持「挑好咖」　2021愛樂壓創意生活節18日登場

▲▼為了力挺2021台灣愛樂壓大賽暨創意生活節，學姐黃瀞瑩與四名型男合拍趣味短片。（圖／主辦單位提供）

▲為了力挺2021台灣愛樂壓大賽暨創意生活節，「學姐」黃瀞瑩與4名型男合拍趣味短片。（圖／主辦單位提供，下同）

記者袁茵／台北報導

咖啡愛好者最矚目的台灣愛樂壓大賽暨創意生活節，將於12月18日、19日在台北南港瓶蓋工廠熱血登場，為了力挺這場年度咖啡盛事，前台北市政府副發言人「學姐」黃瀞瑩特地抽空與4位型男合拍前導短片，片中4位型男逗趣的表情與動作，讓學姐數度露出甜美燦爛的笑容。

今年台灣愛樂壓大賽暨創意生活節的現場市集，特別邀請到台北名列世界50大酒吧的INDULGE Bistro實驗創新餐酒館、亞洲50大酒吧的Bar Mood Taipei 吧沐，還有亞洲50大酒吧TCRC新品牌，台南的Bar Home、Four Play等知名酒吧，以及虎咖啡、圈外、咖啡空間等咖啡店家；香醇的咖啡與豐盛的餐酒，不怕不夠喝，就怕你上癮，天天吵著要。

有別於往年，這次的比賽和市集活動，都會在線上同步進行，如果民眾屆時只想宅在家，也能透過網路直播，感受現場的活潑氛圍，一起嘗鮮與同樂。更大的福利是，線上市集將延伸至12月31日止，上述店家除了參與實體攤位以外，也會參與線上市集推廣，另外包括台北的Congrats Coffee、陽光夏、Moonshine Coffee Roasters、新竹的墨咖啡、微生咖啡、員林的右舍咖啡及沐光樹甜點等火紅店家，都會「升空」共襄盛舉，陪伴你度過溫暖豐盛的歲末年終。

▲▼台灣愛樂壓大賽年年吸引高手參與，本屆更有近120位選手報名。圖為2019年台灣愛樂壓大賽。（圖／主辦單位提供）

特別的是，今年的一百多位參賽選手中，就有5位冠軍級達人，包括「2016台灣愛樂壓大賽冠軍」盧建旭、「2018台灣愛樂壓大賽冠軍」宋明洋、「2019台灣咖啡杯測賽冠軍」曾楷崴、「2020台灣創意咖啡大賽冠軍」陳冠文、「2020日月潭紅茶沖煮賽冠軍」廖華堂，以及「第一屆黑金沖煮賽冠軍」唐婕瑜，各路高手同台大車拚，絕對是可以看熱鬧也看門道的咖啡盛事。

以往愛樂壓市集的Dress code，如2017的「大亨小傳」、2018的「森林系」風格，不但讓參與者玩得超嗨，更在網路上引起一陣討論旋風。今年的Dress code是「東方美」，呼應活動主視覺的「大佛」，可望為現場營造出如廟會般吉祥熱鬧的氣氛，歡迎民眾拿出創意，一起秀出專屬的東方美。

愛樂壓是由美國史丹佛大學物理系教授Albert Ayler所設計的咖啡沖煮設備，構造宛如放大版的針筒，簡潔有趣的外型與便於攜帶的特點，讓它成為年輕咖啡愛好者最夯的話題之一。

自2008年起，挪威的幾個咖啡店家集結舉辦愛樂壓沖煮比賽，後來逐年擴大舉行，如今愛樂壓大賽已是世界級咖啡賽事。2015年，台灣知名咖啡達人「熊拔」趙致忠向世界賽主辦單位爭取到台灣選拔賽主辦權，歷屆賽事都吸引愈來愈多好手參加；而誰將是代表台灣出戰明年三月世界愛樂壓大賽的本屆冠軍？12月18、19日見真章。

2021台灣愛樂壓大賽暨創意生活節
日期：比賽暨現場市集12月18日（周六）11:00-20:00、12月19日（周日）11:00-19:00；線上市集12月18日至12月31日
地點：台北南港瓶蓋工廠，線上同步直播
臉書：@TaiwanAeropressChampionship

▲▼2021愛樂壓創意生活節。（圖／主辦單位提供）

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