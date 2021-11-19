「被請辭」副發言人　黃瀞瑩「22字心聲」曝光：繼續為民發聲

▲北市副發言人黃瀞瑩。（圖／北市府提供）



記者蔡文鈴／綜合報導

北市府副發言人黃瀞瑩投入士北區議員初選，但卻遭疑用公家資源拚選舉。不過，市長柯文哲今（19）日在質詢時竟表示，黃瀞瑩現在沒在當副發言人；而在會後，市府證實黃瀞瑩將自下週起（11/22）卸除北市發言工作。對此，黃瀞瑩透過臉書有感而發，「防得了行為但防不住人心」、「止得住嘴巴但遮不住眼睛」。

黃瀞瑩表示，任職副發言人期間，從未在公開場合，說過任何違反行政中立的字句。任職副發言人期間，嚴守份際，從沒做任何傷天害理的事情。「我的初衷就是說實話，表達市府立場，說明市府政策。」

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黃瀞瑩提到，自2017年加入柯市府團隊，從未想過因木曜四超玩的一日市長幕僚，成了大家都認識的「學姊」。2018年，陪伴市長打選戰，在那漫長的開票之夜，相信改變成真，一定會持續發生。同一年，接任副發言人一職，直到今日。這3年時間，日日競競業業、不敢懈怠，不停為市政辯護與宣傳。

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對於外界質疑利用公家資源拚選舉，黃瀞瑩於臉書強調，但為了避免爭議，我從下週一開始正式卸除府方的發言工作。「做什麼、像什麼」，這句話我謹記在心。卸任後我還是會謹守本份、繼續為民發聲。她也意有所指，「防得了行為但防不住人心」、「止得住嘴巴但遮不住眼睛」。