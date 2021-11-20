黃瀞瑩突然被拔官　柯文哲：選區議員反彈「有批評還是要處理」

▲柯文哲突然在議場宣布黃瀞瑩不再是副發言人，引發各界討論。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲麾下的人氣幕僚「學姊」黃瀞瑩，19日突在議場上「被請辭」，柯文哲當場宣布不再擔任副發言人職務，引發各界討論。對此，柯20日受訪表示，黃瀞瑩轉到副市長黃珊珊辦公室任職已一陣子了，也已經不太做府級發言人的工作；至於其他副發言人或是幕僚，若要參選是否也要請辭？柯文哲表示，「應該這樣，真的有表態要選的人就要處理」。

針對「學姊」黃瀞瑩突「被請辭」，柯文哲表示，黃已經轉任副市長黃珊珊辦公室很久，其實她是負責黃珊珊辦公室的新聞聯絡，她是實質的辦公室主任，過去這段時間已經不太做府級發言人的工作。

「我跟你講，第一點，人家有批評我們還是要處理。」柯文哲說，很清楚她的選區議員會反彈，應該要給每個人公平。事實上，她實質上對我來講，也已經很少在處理府級的實際發言工作，跟記者私底下有打電話那是私人的工作，但府級的發言人工作，主要還是陳智菡、魏佑任在處理。

媒體追問，議員不滿黃瀞瑩帶職、以公家資源打選戰，現在雖然辭去副發言人工作，但還是在市府裡工作，是否還是有差別？柯文哲說，至少要聽起來合理，如果她當黃珊珊的幕僚，黃珊珊跑地方行程她跟著走這就很合理。至於其他副發言人或是幕僚，若要參選是否也要請辭？柯文哲表示，「應該這樣，真的有表態要選的人就要處理」。

另外，黨內對於黨發言人楊寶楨、公關長吳怡萱等也有微詞，有資源不公的問題。對此，柯文哲說，民眾黨主要還是地方分權，經費是撥給地方主委，現在正在討論，如果要去選議員，就不要兼地方主委，除非是選縣市長。

「因為這牽涉到利益衝突，我是主委、我是負責分配資源的，結果我要選某一區的議員，這就有利益衝突問題。」柯文哲說，內部就討論，如果涉及資源分配的那就不要擔任主委；如果沒有涉及資源分配甚至也不是資源分配者，不受影響。還是一樣，務實處理每天遇到的問題。

至於是否會覺得黨內的人太無限上綱？柯文哲說，如果有涉及資源分配就要處理，這條當時主要是要規範地方黨部主委。至於北市黨部主委林國成女兒林珍羽要參選，是否有涉及資源分配問題？柯說，「這就要謹守...，要自制，要小心」。