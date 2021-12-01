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飯店錯失救援高嘉瑜　黃瀞瑩：該說對不起是目睹這一切卻無作為

▲▼黃瀞瑩談高嘉瑜家暴事件。（圖／翻攝自Facebook／黃瀞瑩）

▲黃瀞瑩談高嘉瑜家暴事件。（圖／翻攝自Facebook／黃瀞瑩）

記者黃巈禾／台北報導

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，今（1）日在律師李永裕的陪同下舉行記者會，還原被暴打過程，並質疑飯店漠視求救訊號。對此，北市府前副發言人黃瀞瑩晚間在臉書PO出與高嘉瑜的合照，並表示「錯的不是妳，道歉的人更不該是妳！」

高嘉瑜說明當晚過程，她說，當下林秉樞施暴的原因，她也覺得匪夷所思，「前男友傳小孩照片給我，請我買小孩的東西，他就抓著我的頭髮拖行、暴打我」，當下她的臉、嘴巴都是血，臉也腫起來，整個過程從晚上十點多持續到天亮，持續拿著她的手機，包括發文章、傳資料，用盡各種方式恐嚇威脅，「當下我整個人腫到我不知道我是誰，他勒我脖子，我都覺得我快死了。」

至於是否有向飯店求救，高嘉瑜哽咽說，「飯店的人並沒有...過程中他有請飯店拿冰敷袋、買藥，但飯店的人都沒有覺得有什麼奇怪的地方...我的手機又在他身上...我幾乎沒有辦法離開那裡。」

高嘉瑜接著說，林男打她之前，就把她包包裡所有東西都丟到走廊上，到處亂撒 ，「我撿東西的時候，飯店服務生有過來...但他就大聲喝斥，請服務生不能幫我撿東西，請服務生立刻離開...之後就開始暴力，我也不知道該怎麼做。」

對此，黃瀞瑩表示，看著平常愛笑的高嘉瑜委員，勇敢地站在那麼多鏡頭前，回憶著那天晚上的過程，真的很讓人心疼！這些事情不該發生在任何人身上，不管是誰都不該遭受這樣的對待。
⠀⠀
黃瀞瑩指出，向大眾坦白一切，需要多大的勇氣，尤其公眾人物的隱私，硬生生被揭露之後，還得面對無止盡的輿論、批評，或許大家覺得只要不去看就沒事了，但是誰能做到？更別說自己最愛的家人，看到這一切卻無能無力。
⠀⠀
黃瀞瑩提到，親密關係的暴力應該停止，網路霸凌的言論更應該遏止，不要再當加害者，請停止你的暴力行為，「最後，該說對不起的絕對不是妳，而是目睹這一切發生，卻毫無作為的人事物。」同時她也呼籲，網路留言也請克制。

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