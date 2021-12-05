強制接種！養護、教育、娛樂24類場域人員12／17前要打滿2劑疫苗

▲指揮中心強化教育部、經濟部等單位疫苗接種。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今宣布，明年元旦起，教育部、經濟部、勞動部、衛生福利部業管24場所（域）人員須完整接種兩劑疫苗，相關從業人員應儘速在12/17前施打第2劑疫苗。

發言人莊人祥表示，未來會強化上述單位疫苗接種規範，要求所有工作/從業人員皆應接種COVID-19疫苗2劑且滿14天，復業及新進人員於首次服務前，應提供自費3日內抗原快篩（含家用快篩）或PCR檢驗陰性證明。

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若曾為確診個案，且持有3個月內衛生機關開立解除隔離通知書，可暫免檢具疫苗接種證明，但在首次服務前，仍應提供自費3日內PCR檢驗陰性證明，並應在解除隔離滿3個月後，及早完整接種。

若經醫師評估且開立不建議施打疫苗證明，莊人祥表示，必須在首次服務前，提供自費3日內PCR檢驗陰性證明，須每週1次自費抗原快篩（含家用快篩）或PCR檢驗陰性後，使得提供服務。請相關人員儘快於110/12/17前完整接種2劑疫苗。

相關人員、活動如下：

教育部

一、高級中等以下學校及幼兒園

二、兒童課後照顧服務中心

三、社區大學

四、短期補習班

五、樂齡學習中心

六、競技及休閒運動場館業

七、游泳池

八、高級中等以下學校表演藝術類團隊練習

經濟部

一、錄影節目帶播映場所

二、電子遊戲場營業場所

三、資訊休閒營業場所

四、視聽歌唱場所

五、桌遊、麻將休閒館營業場所

六、歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店（廊）、理容院 觀光理髮、視聽理容及其他類似場所特種咖啡茶室、夜店、舞場、三溫暖

七、大型餐宴、婚宴場所

八、美容美體業

九、會議及展覽場館

勞動部

一、職業訓練

衛生福利部

一、托嬰中心

二、衛生福利多元預防社區式活動

三、衛生福利機構

四、失智社區服務據點

五、親子館托育資源中心

六、民俗調理業