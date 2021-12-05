4劑戰士！北市夫妻騙「弄丟黃卡」打8次疫苗　AZ、BNT、莫德納全到手

▲台北市一對夫妻謊稱弄丟黃卡，2人共接種了8劑疫苗。（示意圖／路透）

記者袁茵／台北報導

為因應新冠變種病毒Omicron疫情，指揮中心日前開放追加第3劑，限制第1至3類對象間隔5個月可施打莫德納疫苗；然而4日卻爆出，北市一對夫妻檔至今已經打完4劑疫苗，分別接種過AZ、莫德納、BNT疫苗。對此，台北市衛生局5日回應，已有提醒台北市的醫療院所注意此2人，必要時需要請警察協助。

有媒體報導，台北市一對夫妻謊稱黃卡遺失，丈夫於5月在醫院打了第1劑AZ，之後分別在6月、7月、11月追加第2劑AZ、莫德納和BNT，而妻子也是3大國際疫苗全部打一遍，等同於1個人就打了4劑疫苗。

對此，台北市衛生局5日接受《東森新媒體ETtoday》訪問時回應，已有通知台北市的醫療院所，不要再給這對夫妻施打疫苗，因為該夫妻一直想重複打疫苗，如果醫療診所不願接種，就會在現場大吵大鬧，衛生局擔心衍生出更多醫療糾紛，所以已有主動通知台北市合約院所注意。

台北市衛生局表示，該夫妻的第一劑非在台灣本島施打，之後騙醫療院所說「小黃卡（疫苗接種證明）遺失」，所以要辦理新的黃卡，但有些醫療院所無法檢核，結果就變成重複接種，醫療院所等到上傳資料時，才會發現有狀況。

台北市衛生局指出，另醫院是用API（疫苗接種紀錄應用程式）介接，可以知道對方是第幾類人員、第一劑與第二劑疫苗廠牌為何，只是也有醫院沒有API系統，或是當天API系統出現問題，而該對夫妻檔幾乎天天跑去醫療院所報到，就是在等API系統有狀況的時間，進而接種到疫苗；目前已得知第3、4劑是在台北市打的，但不確定夫妻是否為台北市民。

最後，衛生局強調，這對夫妻因為每天都不停試驗闖關打疫苗，醫療院所不給接種的話，就會在現場鬧場，已經通知醫療院所務必注意此對夫妻，必要時請警察協助驅趕。