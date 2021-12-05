鐘南山：Omicron沒那麼可怕　現在的疫苗還有保護效力

▲中國工程院院士鐘南山。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

新冠變種毒株Omicron在全球擴散，人心惶惶，不過中國工程院院士、防疫專家鐘南山4日表示，Omicron「並沒有那麼可怕」，現在的疫苗還是有保護效力的。

據《廣州日報》報導，第二屆大灣區（深圳）疫苗峰會4日在深圳開幕，鐘南山在下午的論壇上指出，Omicron傳染性肯定是更強的，但致病力並沒有那麼強，從南非的反饋看，多數的病人症狀相對比較輕。

▲Delta病毒（左）與Omicron病毒（右）。（圖／翻攝自COG-UK）

至於現在疫苗的保護效力是否會降低，是否需要緊急更換疫苗的毒株靶點，鐘南山表示，沒有必要立刻更換毒株，「首先我們的病毒滅活疫苗比較靠譜，它覆蓋的抗原比較廣，不會對Omicron完全無效，我知道好幾個大的疫苗公司都已經開始準備研發新的疫苗，換這個應該不會有困難，但是不是要趕快換，我覺得要觀察一下。」

他接著指出，第一個是要看Omicron的傳播的情況，還要看致病力，假如它並不那麼可怕，就沒有必要馬上換，「我們慢慢就會像對待流感一樣來對待它，所以我認為現在不是一個需要緊急調整的時候，大概要兩三週以後看看它的發展趨勢再決定。」

鐘南山稱大陸採用的「動態清零」方式非常有效，「我國採用的是一個客觀的動態清零的方法，所以我的看法是對待新冠肺炎疫情，預防是主要防控措施，是控制新冠肺炎疫情的關鍵。」