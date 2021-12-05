4例境外「3人突破性感染」　20多歲男「從寮國返台」接觸者匡列中

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（5）日公布國內新增4例COVID-19境外移入確定病例，其中有3人屬於突破性感染，皆為本國籍國民，分別從美國、越南和寮國返台，寮國返台者是1名20多歲男性，完整接種2劑疫苗，但廠牌調查中，在12/3入境後採檢確診，接觸者匡列中。

今日新增4例境外移入個案，為3例男性、1例女性，年齡介於20多歲至60多歲，分別自美國（案16760）、越南（案16761）、寮國（案16762）及印尼（案16763）入境，入境日介於今年11月18日至12月3日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

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案16760為本國籍60多歲男性，曾接種2劑莫德納疫苗，從美國入境，11/21入境，12/5檢疫期滿前採檢確診，個案檢疫期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。

案16761為本國籍40多歲女性，打過2劑科興疫苗，11/26從越南返台，為案16755同行者，12/5採檢確診，因個案在臺期間接觸者均有適當防護，故無匡列接觸者。另一名為案16762本國籍20多歲男性，從寮國返台，廠牌調查中，入境後採檢確診，接觸者匡列中。