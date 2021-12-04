「公投對決　決戰基層」實現會社號召民眾以行動翻轉台灣基層政治

▲實現會社3日邀請汐止湖興里郭書成里長、台北市議員林亮君、台北市議員苗博雅議員，召開「村里長認知線上調查」直播記者會。

圖、文／實現會社

迎戰 2022 年地方九合一選舉，台灣各大政黨全都動起來。從之前 3Q 陳柏惟罷免案到眼前的四大公投案，加上台中區域立委補選案，村里長的高動員顯得特別醒目，也讓各政黨開始一波爭取村里長的政策競逐。民進黨立委提案將現行村里長事務補助費調高至 5 萬，國民黨立委加碼要求未來每 2 年需根據物價指數連動調整，台灣民眾黨則內部擬補貼 8 萬助黨內青年選村里長。村里長是最接近選民的基層政治人物，也是「選民服務」第一線「做工的人」，各方搶攻不言可喻。

昨(3)日實現會社邀請汐止湖興里郭書成里長、台北市議員林亮君、台北市議員苗博雅議員，召開「村里長認知線上調查」直播記者會，探討一般民眾對村里長的認識。兩位議員在現場測驗中也低估了目前村里長達三分之一同額競選的比例，尤其在村里長性別比例上兩位議員更驚呼沒想到全台現任村里長男性是女性的五倍。

林亮君議員特別期待有新的、不怕得罪人的里長出現，可以為地方帶來新的活力和創新作法。她的里也有一位當初獨排眾議、畫下違停紅線的里長，後來里民反而非常感激，還會自己當起糾察隊向里長檢舉違停的人。苗議員則語重心長的點出「什麼樣的里長是由里民決定的」，應該被關注的是「社區事務的公共性」。如果里民只注重自己個人的私利、關說攸關個人利益的事項，那里長也很難發揮，侈言在公共事務上創新、投注建設。郭書成里長則感性地說，如果有滿腔熱情，里長的工作位置其實是最適合實現理想的地方，「想想看，如果能在自己住的家鄉社區實現自己想做的事，做出有一天你回顧時會感嘆，還好是因為自己的努力，才讓家鄉這麼值得一代一代住下去，那會是多麼滿足的一件事。」所以村里就是最好實現理想的場所，也是民主最美、最真實的面貌。

村里長是一票也當選的陌生阿北？

雖然超過三分之二的受測者對台灣九合一選舉制度有基本認知，然而，有近三分之一受測者並不清楚自己戶籍地的村里長是誰；有近 4 成不知道年滿 23 歲即可參選村里長；而有 3 成受測者不知道村里長為台灣民選公職中平均年齡最年長的。超過 5 成受測者不知道當前村里長政黨屬性最高其實是無黨籍（佔 42.1%），以及超過 6 成受測者不了解目前村里長任職男性為女性 5 倍之多（83% 男性，女性僅佔 16.6%）。而僅有 33.3% 受測者知道，全台高達三分之一的村里長為同額競選（無競爭者），選舉時無論得到多少選票都能當選。

村里長的專業究竟是什麼？

日前一句「顏家的專業就是里長的專業」引起熱議，究竟「里長的專業」是什麼？什麼時候可以找里長？什麼時候找里長也沒用？在這份村里長認知調查中，就出現幾項「適不適合找村里長處理」的認知落差。例如並不適合找里長的「破門確認獨居鄰居安危」、「爭取經費更新公園設施」、「協調鄰居吵架糾紛」、「處理深夜脫序醉漢」，村里長都成為大多數受測者選擇求助的對象。反而是里長可以協助的「家戶自來水供應問題」、「住家附近劃停車位」受測者多半不清楚可以使用里長職權。所以村里長的「選民服務」守備範圍究竟到哪裡？除了各政黨，真正使用的選民似乎更值得積極瞭解。

選民服務既期待又怕受傷害？

「協助民眾解決問題（63%）」、「擅長爭取資源（44%）」的選民服務，加上「同額競選沒人競爭（65%）」是受測者認為里長能當選的主要原因，也有42%的受測者認為「勤跑紅白帖」是里長能當選的主要原因。

受測者對里長的期許則是「整合轉介適當資源（61%)」、「維護鄰里環境（60%）」、「爭取鄰里建設或資源（59.6%)」 及「理解傾聽村理民（54.7%）」 為前四名。



認知當選原因和期許內容一致，顯示民眾對村里長角色的理解，仍然以資源與服務為主流，創新作法與科技力並非主要考量。在這種情況下，要促使村里長兼顧地方服務，又不會成為各方人馬樁腳的關鍵，可能就是更多人、更多樣的候選人出來參選村里長，加速村里長更新及多元化，才能有效避免因為久任村里長造成利益連結固化，甚至淪為特定組織、派系樁腳的狀況。



畢竟只要一票就能當選的「躺著選」的情況，幾乎占村里長選舉總額的三分之一，平均年齡達到 58 歲，且 3820 位在 60 歲以上，這樣流動性低、連任機率高的結果導致和特定組織派系的關係往往一旦建立就難以撼動，也難怪容易成為特定政黨、地方派系、財團、黑道……等的綁樁對象。

誰有意願參選村里長？

在所有調查中最值得觀察的是：誰有興趣參選村里長？受測者中有 16.7% 表達有意願投入村里長選舉，有趣的是其中以台中市（22.6%）受測者相較其他城市受測者更感興趣，甚至高於居住在台北市（12.6%）受測者 10 個百分點。而在政黨傾向上，台灣基進黨則以 23.2% 的意願領先其他政黨傾向的受測者。連結這兩種區域及政黨傾向來看，「台中市民」及「台灣基進黨支持者」相對有意願投入基層村里長選舉很可能是受到近期陳柏惟立委罷免案及顏寬恆投入立委補選的選情刺激，村里長角色在台中區域選舉中的白熱化，連帶催生出更關注村里長基層政治的傾向。

以行動翻轉台灣基層政治

為了不讓台灣基層民主選舉陷入「無人可選」，或者繼續上演有三分之一候選人「參選即當選」的民主困境，實現會社與新北市汐止區郭書成里長共同發起《獨立村里長學院建校計畫》，號召有意改變台灣基層選舉的熱血大眾，無論是親自投入村里長選舉成為候選人，還是加入學院成為懂得使用里長的選民，一起以行動為台灣基層地方政治創造新氣象。



目前仍在進行中的《獨立村里長學院》建校行動募資，一方面希望透過募資計畫中的「村里長完全使用手冊」讓更多人認識村里長、使用村里長。甚至可以進一步參加「第一次選村里長就上手工作坊」，號召更多人回到地方參與基層政治，準備投入2022年九合一大選村里長選舉。從厝邊、村里、日常裡的公共事務出發，建立獨立自主的地方政治，讓政治從「打高空」轉向「打地基」，為台灣基層選舉注入新血輪。

更多訊息詳見《獨立村里長學院》網站或《實現會社》臉書專頁。