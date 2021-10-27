「台灣網紅」狂酸民主是髒東西！分析選舉罷免：中國人才不在乎

▲網紅「台妹PK」狂酸台灣民主是髒東西，直言中國格局不同。（圖／翻攝自微博／台妹PKGIRL，下同）

記者閔文昱／綜合報導

台灣基進黨立委陳柏惟罷免案，最終以不到5千票差距通過，消息傳到大陸，嫁到上海11年的台灣媳婦網紅「台妹PK」（庄13台妹PKGIRL）在微博直言，台灣島內的藍綠互鬥就是一場政治笑話，「為了表現民主，選舉完了罷免，罷免完了再選，每天都是這些亂七八糟的髒東西，真是服了能把這些髒東西吹噓成寶貝的人了。」

台妹PK昨（26日）在微博發布影片指出，陳柏惟罷免案通過讓不少台灣人高喊「台灣是華人世界的民主高塔」，甚至還有網友嘲諷中國人民沒有投票罷免權，讓她不禁傻眼「你看我們在乎嗎？」她表示，當台灣人在政壇上搞政治鬥爭的時候，大陸人已經上了外太空，還進行了例行的航天氣測試，這就是格局的不同。

台妹PK認為，「選民可以投票給你機會，也可以投票收回你的權力。」這句話根本的邏輯就是錯誤的，因為擔任公職民意代表是一種責任，把它當作一種權力，「難怪會出現那麼多劣跡斑斑的民意代表。」另外，花費那麼多人力、時間、金錢選出來的代表，最後又要花同樣的代價去罷免，這只證明這些有投票權的民眾「根本不能分辨是非好壞」。

台妹PK直言，民主選舉就是造成台灣社會敗壞、發展遲緩、經濟落後的罪魁禍首，「因為不管你什麼學歷背景都是一人一票，但絕大部分的人都缺乏民主素養，思想、眼界都相當狹隘，根本沒有足夠智慧選賢與能。」她認為，這樣的結果導致最後都會選一些最會話唬爛開支票的政治人物，讓人民還要再花費金錢和時間來罷免。

台妹PK總結，為了表現民主，選舉完了罷免，罷免完了再選，每天都是這些亂七八糟的髒東西，「真是服了能把這些髒東西吹噓成寶貝的人了。不好意思，咱們沒有那麼多時間，咱們的目標是星辰大海。」

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