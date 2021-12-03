政府服務獎出爐　台東衛生局摘社會關懷服務獎

▲大武鄉衛生所，全國第1個5G遠距診療，實現「醫療零偏鄉」的願景。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣最近獲獎連連，國家發展委員會公佈第4屆「政府服務獎」得獎機關，台東縣衛生局於全國120個參獎機關中脫穎而出，以「台東南迴原鄉衛生所躍升醫學中心級服務品質計畫」榮獲社會關懷服務類獎項，且是全台唯一連續4年入圍、連續3年獲得政服務獎之縣市政府。

縣長饒慶鈴表示，增強縣內醫療能量並補足急重症醫師人力，針對南迴地區除積極啟用大武緊急醫療照護中心，招募高醫團隊提供專科門診外，更運用5G遠距診療服務以網路取代馬路，透過科技將醫療資源帶入偏鄉，全面提升台東整體醫療量能。

衛生局黃明恩局長說明，南迴地區路途遙遠沒有大型醫療院所，因此南迴原鄉醫療資源缺乏，經過8年的努力，運用開放思維主動探詢民眾需求，整合各機關能量，並利用創新科技解決問題，於109年啟用全台最美衛生所，除了提供高品質醫療硬體服務水準外，更透過與公私協力導入醫學中心資源提供南迴偏鄉專科門診服務(包含肝膽胰內科、心臟內科、胃腸內科、腎臟內科、骨科及精神科等專科門診服務)，更打造全國第1個5G遠距診療實現「醫療零偏鄉」的願景，更讓城鄉醫療平衡。