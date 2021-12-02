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我們+起來夢想分享季　夢想巡迴列車最終站

▲我們+起來．夢想分享季，舉辦最終站。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲我們+起來．夢想分享季，舉辦最終站。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府2021夢想列車1日下午在台東縣原住民文化會館-伊塔原旅舉辦最終站，特別邀請這4年加入「我們+起來」團隊的夢想夥伴們，一起分享築夢的歷程，討論逐夢之路的升級建議，也邀請11月初體驗「我們+起來」台東4種不同文化生活的學習的YOUTUBER「五五身網帥在幹嘛」帶著預告片與我們分享他體驗的過程與感動。

台東縣政府表示，縣府推出1年1度「我們+起來．夢想分享季」，7月底「我們+起來」甄選出4組空間改造團隊，分別為學習文化工作室、撒巴里文化藝術工作室、賽妃手作、巴布麓青年會，經過2個月密集的空間工程改造，以及工作坊課程培力，自10月23日起至12月17日在縣內海岸、市區、南迴等地，展開自主提出的文化活動與藝術策展的成果分享。

學習文化工作室的博慧珍打造1個可以分享排灣族傳統製麴的pikak麵麴文化廚房；撒巴里文化藝術工作室則重新整理展覽空間，將存放朱財寶大師木雕作品的空間重整並開放參觀；賽妃手作的章嘉慧則利用擅長的竹籐編織美化老屋；巴布麓青年會潘子甦則與青年們一同打造屬於青年的聚會與展演的空間。

原民處指出，「我們+起來」計畫執行已屆第4年，結合政府與部落的資源動能，實踐1個人不易完成的夢想，以文化為核心，透過空間改造、青年培力、品牌行銷與產業發展，按部就班地、自然而然地，在台東開展出獨特的樣貌。

2022年我們+起來計畫將以策展培力作為主要執行方向，培育在地文化故事策展人，由在地人來說在地的故事，將落實於生活的文化實踐，透過當代的各種表現形式，呈現在空間與環境當中，希望招募更多懷抱夢想的台東在地青年一起築夢。

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