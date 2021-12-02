推動綠島環教　台東縣打造零廢棄島嶼永續家園

▲環保局結合台東縣自然與人文學會推動綠島環保行動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

每年數以萬計的觀光人潮前往綠島，然而所帶來的污染，早已超出當地的環境負荷。為減緩生態耗損，綠島當地及全台各領域對環境保護充滿理想與抱負的青年，組成台東縣自然與人文學會，並配合環保局致力推廣低碳永續旅遊，在不損及經濟利益為前提，積極參與環境行動。



台東縣政府表示，綠島是台東縣重要的觀光據點，為減輕綠島垃圾處理的壓力，環保局近年來積極在當地實施飲用水共享平台、1次性飲料杯減量計畫，聯合公務機關、旅宿業者共計46處場所試行奉茶，提供遊客免費飲用水，在地商家則推出自備飲料杯的優惠折扣，雙管齊下，使離島垃圾減量已有顯著成效。為加強減塑及低碳旅遊的宣導，台東縣自然與人文學會以行動表示對環保局的支持，號召遊客一同來響應離島多背1公斤的淨島計畫，以利減少島內垃圾，達成零廢棄島嶼的永續目標。



環保局說明，台東自然與人文學會配合台東縣政府推動永續發展政策，因地制宜協助區域進行環境改善，以友善海洋、土地的旅遊方式，帶領遊客參與護蟹行動、清理寄居蟹蟹殼，延續島嶼豐富的自然資源。另外，學會也努力經營在地環教的多元推廣，透過重整老屋、農地復耕、復興傳統漁法，活化老舊村落與古早文化，作為產業推廣及環境教育的交流據點；並與綠島國小合作開辦潛水培訓課程，培育下一代的環保潛水夫，奠定青年在地就業的基礎；同時也聯合12家業者，推廣無痕旅遊，共同取得環保署認證足跡。