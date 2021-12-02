　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

訪視台東雙語改造店家　饒慶鈴:打造國際宜居城市讓東漂好easy

▲商家雙語化菜單。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲商家雙語化菜單。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府舉辦「2021台東縣國際友善環境營造成果展」，於2日在「一寸土野菜料理」及「明奎早餐」2店家進行系列活動-「店家雙語改造導覽」，縣長饒慶鈴由縣府國際發展及計畫處及設計團隊森十作規劃設計公司陪同，前往明奎早餐店參訪，見證店家雙語化改造的成果。饒縣長表示，台東縣政府近幾年來積極推動國際友善環境，吸引國外友人造訪，今年「店家雙語化改造計畫」邁入第2年，去年執行成果極佳，將許多在地老店家透過雙語服務打入外籍人士的市場，打響國際知名度，雙語化的旅遊環境、雙語商圈勢在必行，縣府持續積極打造台東地方品牌、努力提升商家競爭力，使台東成為也適合外籍人士「東漂」的國際宜居城市。

縣府國際發展及計畫處連續第2年舉辦「店家雙語化改造」計畫，透過雙語環境規劃，建置商家雙語化標誌，例如指引標示、產品介紹、菜單，並結合台東在地特色與文化，更新店內環境陳設，也為特色伴手禮品進行雙語包裝設計，提升英語服務能力，吸引外籍旅人前來參觀，全方位將台東打造成語言暢通、空間友善的城市。此次接受改造的店家點位遍及離島(綠島)、市區、縱谷區及海線區，包含離島雙語店家微改造6間、雙語店家環境整備14間、伴手禮品雙語包裝設計20件。

此項計畫改造標的有3類，第1類為「離島店家雙語微改造」，包含綠島好樂早餐吧、綠島派吃所、飛魚潛水訓練中心、島嶼見學、甜園夫婦炸物餐飲專賣店、聯慶潛水莊園，共計6間；第2類為「台東在地特色店家雙語環境整備改造」，包含大池豆包、大慶柴魚、一寸土野菜料理、福和成餅舖、新元昌、楊記草仔粿、火盛製餅舖、都蘭錦鑾越南美食、美濃冰品、明奎早餐、仙草屋、月桃部落石山倉庫、大陸婆婆麵食館、恰比兔子，共計14間；第3類為「台東在地特色伴手禮品雙語包裝設計服務」，包含大陸婆婆麵食館、好時果子、全記手作坊、新元昌、火盛製餅舖、都蘭錦鑾越南美食、慕樂諾斯自然農場、石山部落、長濱一號、草月咖啡、阿布金工、梨迦初走、永福野店、美濃冰品，共計20件產品。

另外，亦選定20件伴手禮品進行雙語包裝設計，將農特產品、傳統工藝如月桃編織帽、琉璃項鍊等重新包裝，附上雙語伴手禮介紹、原料及營養標示等必備資訊，讓台東的產品更容易打入國際市場，也讓外籍人士能清楚了解商品內容、成份及店家故事，進一步促進外籍人士消費、採購台東的商品或服務。

ET快訊
NET「免費服務」太佛心！他現在才知道　網：暖很久了
林秉樞是「魔王等級人格病態」！　精神醫：高嘉瑜掉入陷阱
快訊／崇德隧道「4車撞一團」　車流嚴重回堵
快訊／碧砂漁港驚見「男浮屍」！　現場封鎖中
快訊／顏寬恒座談會「餐點太豐盛」！4里長遭約談
人妻車上睡翻　睜眼驚見「被騎」崩潰
超好運！1元買「即享券」換茶葉蛋　竟中發票200萬
UNIQLO新衣喜歡卻不買　小資族揭「平價服飾內幕」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

加強宣導建築物防災意識　台南市政府辦理公共安全宣導會

訪視台東雙語改造店家　饒慶鈴:打造國際宜居城市讓東漂好easy

嘉義縣義竹鄉嶄新空間藝術設計　特產鄉土文化融入創作

安平樹屋觀景台正夯　李啟維：儘速連結鹽水溪提升觀光競爭力

2013年 RAV4、名家書法、口罩機及原物料下殺5折 　2004年賓士E320 1元起標

不畏疫情和寒流　南投學生選手和家長傳承縣運聖火奔頂峰

新竹東風音樂祭登場　桃園新竹異地共演

領導風範典範禮讚　2021卓越工會領袖暨會務人員獲獎出爐

超商「鷗翼」貨車過彎貨物散落一地 巡警協助搬貨

把關守護學童健康　東縣抽驗學校午餐均無檢出萊克多巴胺

吃海底撈...突包圍唱《分手快樂》　他全程眼神死聽完：謝謝店員...

薔薔20歲遇恐怖情人「要高嘉瑜多交男友」 「會打女人的是俗辣」：現在哪個男人敢打我！

涉7罪嫌聲押禁見！林秉樞提3回應　「嘉瑜、小馬你們贏了...放我一馬」

林秉樞躲飯店被逮嗆出呂秋遠！　否認對「高嘉瑜、母親」動手施暴

高嘉瑜遭家暴3天後驗傷照片曝　右臉全瘀到脖子、雙膝破皮流血

《魔法阿媽》文英阿姨珍貴畫面公開　王小棣談配音幕後...讚小孩超專注

重機男大生「逆向超車」撞自小客　車殼零件噴飛...目擊者：死了死了

高嘉瑜數度崩潰...淚訴還原經過　第一時間丟臉無助受害者不只她

李李仁《華燈》強扒劉品言上衣硬上　她全身傷痛哭：努力掙扎了，我就是逃不掉...

怪手挖2下...水泥廠噴霧塔倒塌！　「百噸建物」壓死司機驚悚畫面曝

加強宣導建築物防災意識　台南市政府辦理公共安全宣導會

訪視台東雙語改造店家　饒慶鈴:打造國際宜居城市讓東漂好easy

嘉義縣義竹鄉嶄新空間藝術設計　特產鄉土文化融入創作

安平樹屋觀景台正夯　李啟維：儘速連結鹽水溪提升觀光競爭力

2013年 RAV4、名家書法、口罩機及原物料下殺5折 　2004年賓士E320 1元起標

不畏疫情和寒流　南投學生選手和家長傳承縣運聖火奔頂峰

新竹東風音樂祭登場　桃園新竹異地共演

領導風範典範禮讚　2021卓越工會領袖暨會務人員獲獎出爐

超商「鷗翼」貨車過彎貨物散落一地 巡警協助搬貨

把關守護學童健康　東縣抽驗學校午餐均無檢出萊克多巴胺

糖尿病洗腎機率高　部彰教撇步：做到「三要」免洗腎

重工業版「李子柒」爆紅　粉絲寄破舊發電機挑戰「萬物皆可修」

謝京穎被醉男友暴力掐脖：我以為我要死了！連夜逃離恐怖情人

客人訂越南菜「為香菜爆氣」怨氣炸出　外送員尷尬曝1真相…網笑翻

總冠軍賽4戰清盤、兄弟投打守都勝出　統一林安可獨撐打線

台彩威力盃／曾凱恩猛打助花蓮2勝　想看林智勝代打開轟

「再也不跑船！」25歲男棄百萬年薪　國考1次就上超勵志：別怕放棄

新冠治療藥sotrovimab證實對Omicron有效！ 英國批准使用

幸運約到天菜男！床上激戰「1舉動」妹子秒冷感：到底欸？

5對話一次看！姜至剛「完勝」蘇偉碩　王定宇：在醫院他就變笑柄

風衣正妹M腿「當街三人行」！ 2男搶1女硬來震撼混戰影片瘋傳

地方熱門新聞

死亡車禍巧合　2人都是退休警

水公司擔心社會疑慮　加緊趕工提早16小時復水

中興女大生單車逆向騎人行道　警開12張罰單

王男欠繳高速公路通行費車行代繳

往返「台馬」　搭《南北之星快輪》3小時

月薪破4萬！高雄擴大招募850名清潔隊員

阿北倒臥路邊受傷　枋警急救援家屬窩心

他PO文指食用瘦肉精會罹癌　法院判無罪

2004年賓士E320 1元起標

蘆竹一號社會住宅上樑　2022年底可入住

台南民進黨初選在即新人尋求出線

台中明早大停水47小時！影響19萬戶

里港警分局巡佐藍文和　從警33年退休

永康警「環警監」鐵腕聯合稽查

更多熱門

相關新聞

把關守護學童健康　東縣抽驗午餐無檢出萊克多巴胺

把關守護學童健康　東縣抽驗午餐無檢出萊克多巴胺

台東縣政府教育處日前分別針對午餐業者、國中小學校及公私立幼兒園抽驗營養午餐豬肉食材計15件，經以萊克多巴胺快篩片測試後均無檢出，後續仍會持續為孩子的健康嚴格把關，讓家長能安心。

推動綠島環教　打造零廢棄島嶼永續家園

推動綠島環教　打造零廢棄島嶼永續家園

我們+起來　夢想分享季　夢想巡迴列車最終站

我們+起來　夢想分享季　夢想巡迴列車最終站

憂鬱婦離家欲尋短警1碗麵解心結

憂鬱婦離家欲尋短警1碗麵解心結

台東「這地區」宣布普發現金2千

台東「這地區」宣布普發現金2千

關鍵字：

雙語 明奎 台東

讀者迴響

熱門新聞

Netflix「12月下架片單」超多經典神片！網崩潰哀嚎

陪林秉樞躲飯店「長髮正妹」起底　小12歲還幫付房錢

林秉樞錢從哪來？　黑心律師突破1盲點

網紅產品照「和淘寶一樣」遭疑盜圖！　多LOGO貴2倍

今天「20211202」超罕見　錯過再等9年！

新北男將女友頭壓進小火鍋內2秒　她在店內痛尖叫

Joeman「31歲存到5000萬退休」！揭5大吸金原因

分手就不會回頭的三大星座！

57歲視帝赴陸淪「街頭擺地攤」　出道40年辛酸畫面流出

馬航MH370失蹤7年　工程師稱「找到了」

快訊／那對夫妻Nico生了！出門突陣痛送醫

自強號激烈震動　他崩潰喊快解體

1~3類一線人員第三劑今午後開打！

罔腰確定改名！鳳梨建議改成4字

林秉樞無業卻「月花5萬包飯店」！背後金主曝光

更多

最夯影音

更多
吃海底撈...突包圍唱《分手快樂》　他全程眼神死聽完：謝謝店員...

吃海底撈...突包圍唱《分手快樂》　他全程眼神死聽完：謝謝店員...
薔薔20歲遇恐怖情人「要高嘉瑜多交男友」 「會打女人的是俗辣」：現在哪個男人敢打我！

薔薔20歲遇恐怖情人「要高嘉瑜多交男友」 「會打女人的是俗辣」：現在哪個男人敢打我！

涉7罪嫌聲押禁見！林秉樞提3回應　「嘉瑜、小馬你們贏了...放我一馬」

涉7罪嫌聲押禁見！林秉樞提3回應　「嘉瑜、小馬你們贏了...放我一馬」

林秉樞躲飯店被逮嗆出呂秋遠！　否認對「高嘉瑜、母親」動手施暴

林秉樞躲飯店被逮嗆出呂秋遠！　否認對「高嘉瑜、母親」動手施暴

高嘉瑜遭家暴3天後驗傷照片曝　右臉全瘀到脖子、雙膝破皮流血

高嘉瑜遭家暴3天後驗傷照片曝　右臉全瘀到脖子、雙膝破皮流血

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面