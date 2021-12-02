訪視台東雙語改造店家　饒慶鈴:打造國際宜居城市讓東漂好easy

▲商家雙語化菜單。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府舉辦「2021台東縣國際友善環境營造成果展」，於2日在「一寸土野菜料理」及「明奎早餐」2店家進行系列活動-「店家雙語改造導覽」，縣長饒慶鈴由縣府國際發展及計畫處及設計團隊森十作規劃設計公司陪同，前往明奎早餐店參訪，見證店家雙語化改造的成果。饒縣長表示，台東縣政府近幾年來積極推動國際友善環境，吸引國外友人造訪，今年「店家雙語化改造計畫」邁入第2年，去年執行成果極佳，將許多在地老店家透過雙語服務打入外籍人士的市場，打響國際知名度，雙語化的旅遊環境、雙語商圈勢在必行，縣府持續積極打造台東地方品牌、努力提升商家競爭力，使台東成為也適合外籍人士「東漂」的國際宜居城市。



縣府國際發展及計畫處連續第2年舉辦「店家雙語化改造」計畫，透過雙語環境規劃，建置商家雙語化標誌，例如指引標示、產品介紹、菜單，並結合台東在地特色與文化，更新店內環境陳設，也為特色伴手禮品進行雙語包裝設計，提升英語服務能力，吸引外籍旅人前來參觀，全方位將台東打造成語言暢通、空間友善的城市。此次接受改造的店家點位遍及離島(綠島)、市區、縱谷區及海線區，包含離島雙語店家微改造6間、雙語店家環境整備14間、伴手禮品雙語包裝設計20件。



此項計畫改造標的有3類，第1類為「離島店家雙語微改造」，包含綠島好樂早餐吧、綠島派吃所、飛魚潛水訓練中心、島嶼見學、甜園夫婦炸物餐飲專賣店、聯慶潛水莊園，共計6間；第2類為「台東在地特色店家雙語環境整備改造」，包含大池豆包、大慶柴魚、一寸土野菜料理、福和成餅舖、新元昌、楊記草仔粿、火盛製餅舖、都蘭錦鑾越南美食、美濃冰品、明奎早餐、仙草屋、月桃部落石山倉庫、大陸婆婆麵食館、恰比兔子，共計14間；第3類為「台東在地特色伴手禮品雙語包裝設計服務」，包含大陸婆婆麵食館、好時果子、全記手作坊、新元昌、火盛製餅舖、都蘭錦鑾越南美食、慕樂諾斯自然農場、石山部落、長濱一號、草月咖啡、阿布金工、梨迦初走、永福野店、美濃冰品，共計20件產品。



另外，亦選定20件伴手禮品進行雙語包裝設計，將農特產品、傳統工藝如月桃編織帽、琉璃項鍊等重新包裝，附上雙語伴手禮介紹、原料及營養標示等必備資訊，讓台東的產品更容易打入國際市場，也讓外籍人士能清楚了解商品內容、成份及店家故事，進一步促進外籍人士消費、採購台東的商品或服務。