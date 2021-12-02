台東驚爆校園霸凌！大姐大幹譙男同學狠甩巴掌　議員批學校裝死

▲議員林威志2日質詢提到台東某校上月中旬發生校園霸凌事件。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣議員林威志2日在議會質詢時，播映影片揭露某校1名女學生罵男生「你娘雞x咧」，再狠甩巴掌，校方卻未妥善處理，讓受害男生家長對施暴者提告。

林威志指出，此事發生在11月18日，某校1年級上體育課，1名男生因言語上的開玩笑，引起班長與副班長的不愉快，因此發生口角，但老師並未當場妥適處理，以致接著發生女生對男生辱罵摑掌。此事發生至今，同學群組還在不斷以言語霸凌這位男生，議員緊急質詢揭露此事，請學校重視校園霸凌，導正行為偏差。

▲台東縣議員林威志在議會放映某校女生打男巴掌影片。（圖／記者楊漢聲翻攝）

林威志也播映受害男生家長的控訴。家長說，小孩是台北人到台東讀書，遭受霸凌，她積極跟學校連繫，卻未獲校方回應，校方還說她無權知道、不能過問，令她不知所措，所以求助議員能否幫忙。

林威志表示，包括學校主任、教官、導師都未妥適處理，2天前他打電話到學校找校長，校長表示對校內發生肢體霸凌事件全然不知，因為學校未向他通報。昨日，受害男生家長才收到學校通知，請她簽同意書後，將啟動霸凌處置機制。

林威志說，男學生家長說要提告施暴學生，學校竟回要告就告，並且此事發生至今，同學群組還在不斷以言語霸凌這位男學生，他揭露此事，是要請學校重視校園霸凌，導正行為偏差。

校方表示，此霸凌事件全照教育部規定辦理調查程序，受限保密原則，無法對外說明。