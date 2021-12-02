　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

周玉蔻再爆「出刊前蔡英文已知情」　力挺高嘉瑜開嗆粉絲：少廢話

▲▼周玉蔻、高嘉瑜。（合成圖／記者屠惠剛攝）

▲周玉蔻、高嘉瑜。（合成圖／記者屠惠剛攝）

實習記者張鈞量／台北報導

民進黨立委高嘉瑜日前遭男友施暴，2日她感謝為她挺身而出的人，其中也包含資深媒體人周玉蔻，周玉蔻隨後即拋出獨家消息表示，事實上在消息爆出前，總統蔡英文已接獲報告，但沒有進一步動作，是因為要等待高嘉瑜做出最後決定。

高嘉瑜在臉書表示，「我很幸運，在見識人性最黑暗的一面後，卻看到更多溫暖、善良、美好。尤其第一時間聲援我的蔻蔻姐，為我抱不平的光芹姐、還有看不下去的謝欣霓委員，很多過去不喜歡我的人，都還是願意給我力量挺身而出、為我發聲」，特別要感謝這幾天媒體朋友們的幫忙，不斷挖掘真相、找出問題，讓社會看到林男不為人知的一面。

一直在媒體上和高嘉瑜針鋒相對的周玉蔻，隨後也在臉書貼出《放言》獨家新聞，指高嘉瑜11月11日遭施暴，12、13日遭到林秉樞軟禁，直至14日才到台大醫院驗傷；而事發時高嘉瑜的周邊朋友因為找不到人起疑，曾主動求助政府高層尋找當事人。

根據《放言》的報導，早在周刊爆料前，國安高層就已知悉此事，並向蔡英文報告；而台大醫院接受高嘉瑜驗傷通報社會局後，總統府也協助處理，於事發後15天內，周刊報導前，對高嘉瑜啟動人身安全保護、關懷，並相勸應報案處理，由於在等待高嘉瑜做出最後決定，所以才沒有進一步的動作。

同時也因過去周玉蔻與高嘉瑜政治立場不同、過去周玉蔻甚至曾以「機關算盡、謊言連連」批評高嘉瑜要求其辭去立委，因此部份周玉蔻粉絲對其聲援立場並不贊同，於留言處表示「蔻蔻姐，求求你啦，這個女人活該，裝瘋賣傻，唉」、「call姐請多報一些顏家的事」、「已經由司法處理，不要一直報背骨瑜的新聞，同情她但不支持她的言行」。

對此，周玉蔻則選擇開嗆粉絲表示，「無聊」、「我們做新聞有必要被指指點點嗎？請自重」、「爛建議，外行人少廢話」，不因粉絲攻擊而改變支持高嘉瑜的立場。

ET快訊
NET「免費服務」太佛心！他現在才知道　網：暖很久了
林秉樞是「魔王等級人格病態」！　精神醫：高嘉瑜掉入陷阱
快訊／崇德隧道「4車撞一團」　車流嚴重回堵
快訊／碧砂漁港驚見「男浮屍」！　現場封鎖中
快訊／顏寬恒座談會「餐點太豐盛」！4里長遭約談
人妻車上睡翻　睜眼驚見「被騎」崩潰
超好運！1元買「即享券」換茶葉蛋　竟中發票200萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

5對話一次看！姜至剛「完勝」蘇偉碩　王定宇：在醫院他就變笑柄

傳台南綠營重量級人士指使洗白　陳亭妃否認：我完全不認識林秉樞

周玉蔻再爆「出刊前蔡英文已知情」　力挺高嘉瑜開嗆粉絲：少廢話　

陸規劃「台海通道」直達台灣　陸委會：一廂情願「內宣假議題」

海峽論壇下周舉辦　陸委會：「大型統戰平台」奉勸民眾勿參加

「誤當小王」睡人妻還生子　高市議員蔡武宏道歉了

快訊／林秉樞幫民進黨風向？　國民黨質疑：蔡英文至今未發聲

高嘉瑜感謝「不喜歡我的人給力量」　謝欣霓揭過往恩怨

1萬件不孕症夫婦還在等補助！　民進黨：蔣萬安快回立院審預算

林秉樞自稱有精神疾病　王世堅：不修法等於給這種人「殺人執照」

吃海底撈...突包圍唱《分手快樂》　他全程眼神死聽完：謝謝店員...

薔薔20歲遇恐怖情人「要高嘉瑜多交男友」 「會打女人的是俗辣」：現在哪個男人敢打我！

涉7罪嫌聲押禁見！林秉樞提3回應　「嘉瑜、小馬你們贏了...放我一馬」

林秉樞躲飯店被逮嗆出呂秋遠！　否認對「高嘉瑜、母親」動手施暴

高嘉瑜遭家暴3天後驗傷照片曝　右臉全瘀到脖子、雙膝破皮流血

《魔法阿媽》文英阿姨珍貴畫面公開　王小棣談配音幕後...讚小孩超專注

重機男大生「逆向超車」撞自小客　車殼零件噴飛...目擊者：死了死了

高嘉瑜數度崩潰...淚訴還原經過　第一時間丟臉無助受害者不只她

李李仁《華燈》強扒劉品言上衣硬上　她全身傷痛哭：努力掙扎了，我就是逃不掉...

怪手挖2下...水泥廠噴霧塔倒塌！　「百噸建物」壓死司機驚悚畫面曝

5對話一次看！姜至剛「完勝」蘇偉碩　王定宇：在醫院他就變笑柄

傳台南綠營重量級人士指使洗白　陳亭妃否認：我完全不認識林秉樞

周玉蔻再爆「出刊前蔡英文已知情」　力挺高嘉瑜開嗆粉絲：少廢話　

陸規劃「台海通道」直達台灣　陸委會：一廂情願「內宣假議題」

海峽論壇下周舉辦　陸委會：「大型統戰平台」奉勸民眾勿參加

「誤當小王」睡人妻還生子　高市議員蔡武宏道歉了

快訊／林秉樞幫民進黨風向？　國民黨質疑：蔡英文至今未發聲

高嘉瑜感謝「不喜歡我的人給力量」　謝欣霓揭過往恩怨

1萬件不孕症夫婦還在等補助！　民進黨：蔣萬安快回立院審預算

林秉樞自稱有精神疾病　王世堅：不修法等於給這種人「殺人執照」

被前夫反咬「有新歡」…45歲女星離婚首現身　車禍意外曝光神秘男

阿姨最努力！52歲的她結婚11次「不放棄找真愛」　立刻交到新男友

糖尿病洗腎機率高　部彰教撇步：做到「三要」免洗腎

重工業版「李子柒」爆紅　粉絲寄破舊發電機挑戰「萬物皆可修」

謝京穎被醉男友暴力掐脖：我以為我要死了！連夜逃離恐怖情人

客人訂越南菜「為香菜爆氣」怨氣炸出　外送員尷尬曝1真相…網笑翻

總冠軍賽4戰清盤、兄弟投打守都勝出　統一林安可獨撐打線

台彩威力盃／曾凱恩猛打助花蓮2勝　想看林智勝代打開轟

「再也不跑船！」25歲男棄百萬年薪　國考1次就上超勵志：別怕放棄

新冠治療藥sotrovimab證實對Omicron有效！ 英國批准使用

便利商店辣妹「逆天露雪白半球」網全嗨翻：排隊再久也願意！

政治熱門新聞

林秉樞收押卻讓高嘉瑜「不寒而慄」　全因他說了這些話

林秉樞落網前還在說謊　放話毀了高嘉瑜

林秉樞前女友對她說「還好我站出來了」　高嘉瑜：希望我是最後一個受害者

高嘉瑜發文謝周玉蔻　「不喜歡我的人都願給我力量、為我發聲」

認識的林秉樞有禮貌、愛讀書　呂捷看新聞驚差距大

母喪「訃聞P圖」稱總統出席　黃揚明曝：林秉樞實在太詭異

林秉樞存私密照「白豆腐頭變黑色」　高嘉瑜目擊當下震驚

快訊／經濟部坦承三接興建「傷到藻礁」　受損程度曝光

蔣萬安考察藻礁　里長開噴：傷我們感情！當初抗爭淨灘你們也沒來

林秉樞存私密照硬碟已掉包　律師：和當時高嘉瑜看到的顏色不同

幻象2000緊急降落、撞攔截網　空軍回應了

快訊／穿「指定服飾」拍給林秉樞？　高嘉瑜：他要求女友要傳照片

男友打人　高嘉瑜：原因匪夷所思

LIVE／高嘉瑜駁穿「指定服飾」　律師下午出面說明

更多熱門

相關新聞

精神科醫：林秉樞是「魔王等級人格病態」

精神科醫：林秉樞是「魔王等級人格病態」

民進黨籍立委高嘉瑜遭到男友林秉樞家暴、限制自由，事件持續延燒。萬芳醫院精神科醫師潘建志今（2）日就發文表示，林秉樞所作所為，從犯罪心理學的理論來分類，屬於人格病態（Psychopathy）的典型案例，「+<><（嘉瑜）不是遇人不淑，而是掉進魔王刻意設下的陷阱」，更呼籲警方和檢調法官不要被他的表演呼嚨了。

快訊／林秉樞幫民進黨風向？　國民黨質疑：蔡英文至今未發聲

快訊／林秉樞幫民進黨風向？　國民黨質疑：蔡英文至今未發聲

高嘉瑜感謝「不喜歡我的人給力量」　謝欣霓揭過往恩怨

高嘉瑜感謝「不喜歡我的人給力量」　謝欣霓揭過往恩怨

藻礁公投反方：高鐵可以三接沒理由不能

藻礁公投反方：高鐵可以三接沒理由不能

林秉樞的壞「只有嘉瑜不知道」！鄰曝：他脾氣火爆

林秉樞的壞「只有嘉瑜不知道」！鄰曝：他脾氣火爆

關鍵字：

高嘉瑜周玉蔻蔡英文

讀者迴響

熱門新聞

Netflix「12月下架片單」超多經典神片！網崩潰哀嚎

陪林秉樞躲飯店「長髮正妹」起底　小12歲還幫付房錢

林秉樞錢從哪來？　黑心律師突破1盲點

網紅產品照「和淘寶一樣」遭疑盜圖！　多LOGO貴2倍

今天「20211202」超罕見　錯過再等9年！

新北男將女友頭壓進小火鍋內2秒　她在店內痛尖叫

Joeman「31歲存到5000萬退休」！揭5大吸金原因

分手就不會回頭的三大星座！

57歲視帝赴陸淪「街頭擺地攤」　出道40年辛酸畫面流出

馬航MH370失蹤7年　工程師稱「找到了」

快訊／那對夫妻Nico生了！出門突陣痛送醫

自強號激烈震動　他崩潰喊快解體

1~3類一線人員第三劑今午後開打！

罔腰確定改名！鳳梨建議改成4字

林秉樞無業卻「月花5萬包飯店」！背後金主曝光

更多

最夯影音

更多
吃海底撈...突包圍唱《分手快樂》　他全程眼神死聽完：謝謝店員...

吃海底撈...突包圍唱《分手快樂》　他全程眼神死聽完：謝謝店員...
薔薔20歲遇恐怖情人「要高嘉瑜多交男友」 「會打女人的是俗辣」：現在哪個男人敢打我！

薔薔20歲遇恐怖情人「要高嘉瑜多交男友」 「會打女人的是俗辣」：現在哪個男人敢打我！

涉7罪嫌聲押禁見！林秉樞提3回應　「嘉瑜、小馬你們贏了...放我一馬」

涉7罪嫌聲押禁見！林秉樞提3回應　「嘉瑜、小馬你們贏了...放我一馬」

林秉樞躲飯店被逮嗆出呂秋遠！　否認對「高嘉瑜、母親」動手施暴

林秉樞躲飯店被逮嗆出呂秋遠！　否認對「高嘉瑜、母親」動手施暴

高嘉瑜遭家暴3天後驗傷照片曝　右臉全瘀到脖子、雙膝破皮流血

高嘉瑜遭家暴3天後驗傷照片曝　右臉全瘀到脖子、雙膝破皮流血

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面