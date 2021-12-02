周玉蔻再爆「出刊前蔡英文已知情」　力挺高嘉瑜開嗆粉絲：少廢話　

▲周玉蔻、高嘉瑜。（合成圖／記者屠惠剛攝）

實習記者張鈞量／台北報導

民進黨立委高嘉瑜日前遭男友施暴，2日她感謝為她挺身而出的人，其中也包含資深媒體人周玉蔻，周玉蔻隨後即拋出獨家消息表示，事實上在消息爆出前，總統蔡英文已接獲報告，但沒有進一步動作，是因為要等待高嘉瑜做出最後決定。

高嘉瑜在臉書表示，「我很幸運，在見識人性最黑暗的一面後，卻看到更多溫暖、善良、美好。尤其第一時間聲援我的蔻蔻姐，為我抱不平的光芹姐、還有看不下去的謝欣霓委員，很多過去不喜歡我的人，都還是願意給我力量挺身而出、為我發聲」，特別要感謝這幾天媒體朋友們的幫忙，不斷挖掘真相、找出問題，讓社會看到林男不為人知的一面。

一直在媒體上和高嘉瑜針鋒相對的周玉蔻，隨後也在臉書貼出《放言》獨家新聞，指高嘉瑜11月11日遭施暴，12、13日遭到林秉樞軟禁，直至14日才到台大醫院驗傷；而事發時高嘉瑜的周邊朋友因為找不到人起疑，曾主動求助政府高層尋找當事人。

根據《放言》的報導，早在周刊爆料前，國安高層就已知悉此事，並向蔡英文報告；而台大醫院接受高嘉瑜驗傷通報社會局後，總統府也協助處理，於事發後15天內，周刊報導前，對高嘉瑜啟動人身安全保護、關懷，並相勸應報案處理，由於在等待高嘉瑜做出最後決定，所以才沒有進一步的動作。

同時也因過去周玉蔻與高嘉瑜政治立場不同、過去周玉蔻甚至曾以「機關算盡、謊言連連」批評高嘉瑜要求其辭去立委，因此部份周玉蔻粉絲對其聲援立場並不贊同，於留言處表示「蔻蔻姐，求求你啦，這個女人活該，裝瘋賣傻，唉」、「call姐請多報一些顏家的事」、「已經由司法處理，不要一直報背骨瑜的新聞，同情她但不支持她的言行」。

對此，周玉蔻則選擇開嗆粉絲表示，「無聊」、「我們做新聞有必要被指指點點嗎？請自重」、「爛建議，外行人少廢話」，不因粉絲攻擊而改變支持高嘉瑜的立場。