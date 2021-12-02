高嘉瑜感謝「不喜歡我的人給力量」　謝欣霓揭過往恩怨

▲前立委謝欣霓。（圖／翻攝臉書／謝欣霓）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨立委高嘉瑜傳出遭男友林秉樞家暴，今支持者也送花跟卡片，塞爆高嘉瑜辦公室。高嘉瑜特別點名資深媒體人周玉蔻、前立委謝欣霓，「很多過去不喜歡我的人，都還是願意給我力量挺身而出、為我發聲！特別要感謝這幾天媒體朋友們的幫忙，不斷挖掘真相」。

對此，謝欣霓則在臉書發文回應，其實自己從來沒有討厭過高嘉瑜，只是過去有段時間大家在政治的見解上有所不同，謝欣霓回憶，第一次真正跟高嘉瑜對話，是要勸退對方參選大安區的立委。

謝欣霓表示，當下自己內心真的很難過，「我還告訴當時的長官，兩位小女孩既然熱衷於政治也願意去艱困選區，為何要勸退他們？當時有更多的政治考量。我就只能殘忍的勸退你及另一位年輕的同志。」

謝欣霓指出，在政治的舞台上，意見相左，派系對立，捉對廝殺是必然。喜好此道則生存，不喜則離去，「高嘉瑜今天特別在臉書謝謝我對她正義的支持。我身為女性，也是母親，同樣擔任過民意代表，本該伸張正義，不因人設事也不因人廢言。」

謝欣霓也對高嘉瑜說，「看著這些年你在政治上的努力，確實擺脫了大人主宰的政治舞台，有自己的風格走出自己的路，這一切讓你堅強，也讓你懂得孤單！在這殘忍的事件中，你很不容易，很勇敢，當你正面迎戰時，大家也會為你挺身而出！因為在面臨大是大非之際，我們一定會站在一起對抗壞蛋。」