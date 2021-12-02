快訊／林秉樞幫民進黨風向？　國民黨質疑：蔡英文至今未發聲

▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

民進黨立委高嘉瑜被前男友林秉樞關在飯店施暴，國民黨副發言人楊植斗今（2日）指出，不少報導指向施暴者林秉樞與民進黨關係匪淺，黨主席蔡英文至今卻未發聲譴責，蔡英文有義務向社會說明施暴者與綠營的關係，默不作聲的態度才是縱容施暴者。

楊植斗指出，許多藍營人士也發聲力挺高嘉瑜，但奇怪的是，林秉樞明明遊走在民進黨間，也和許多綠營人物有所接觸，更在2018年市議員選舉中，提供政治獻金給簡舒培、許淑華、梁文傑、高嘉瑜、李建昌、謝賢等民進黨籍候選人，上述人等聲援高嘉瑜的聲音卻出奇的微弱。

不僅如此，楊植斗指出，陸續也有報導指向，林秉樞以筆名「Raphael Lin」在深綠的台灣智庫「思想坦克」，替民進黨撰文帶風向，綠營是否該說明清楚，林秉樞是誰負責與之接觸與聯繫？

台北市議員徐巧芯則表示，高嘉瑜以及高的前男友小馬，都公開指出「親眼看過他操作網軍」、「林秉樞威脅高嘉瑜若不聽話就用網軍搞死她」，再次證實了「塔綠班宇宙」的存在，以及對於一個政治人物來說即便是立法委員都對此束手無策的困境。

高嘉瑜遭施暴的事件爆發後，Crazywinnie帳號在PTT發了兩篇爆卦文帶風向，試圖扭轉輿論洗白林秉樞。徐巧芯也發現，以帳號Crazywinnie與林秉樞本人的政治攻防分析，最常「黑」的對象包括柯文哲、侯友宜、盧秀燕，還有民進黨的台南市長黃偉哲也在列。

徐巧芯痛批，網軍除了打別人，也可以進行內部鬥爭打自己人，「網軍吃飽飽，政治人物當沙包」的網路亂象，什麼時候才能被揭露並且停止？應該追查下去。