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「高鐵可以三接沒理由不能」　藻礁公投反方籲支持者：放下執著

▲▼藻礁公投說明會，反方行政院政務顧問謝志誠。（圖／翻攝中選會直播）

▲謝志誠引用《水雉的浮葉》繪本故事，強調高鐵可以，三接也可做到開發與保育共存。（圖／翻攝中選會直播）

記者許展溢／台北報導

中選會辦理公投5場意見發表會，第4場今（2日）登場，第20案珍愛藻礁，正方為荒野協會理事長劉月梅，反方行政院政務顧問謝志誠。謝志誠引用繪本《水雉的浮葉》說，高鐵規劃台南路線，當時會穿越不到50隻水雉棲地，開發單位和保育人士一起努力，造就開發與保育共存共榮，相信高鐵可以，三接也能，籲藻礁支持者要「放下執著」。

謝志誠一開始便強調，沒否定藻礁生態價值，不同意的是「三接遷移」，衝擊中南部減煤、減空汙，迫遷除影響北部供電穩定度，更讓多年減煤、發電倒退嚕，中南部居民健康持續遭受威脅，雖提案方常把「三接破壞藻礁」掛嘴巴，當政府接受大家建議推出外推方案後，影響已沒提案方講的可怕、嚴重。

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謝志誠認為，北部地區沒接受站，使北部用氣需求得仰賴南氣北送、中氣北送，導致前2座接收站設備使用率破表，選在大潭蓋三接有，為了大潭電廠新增3部燃氣機組用氣需求，和降低南氣北送、中氣北送風險2大重要任務。他強調，「三接完工後會靜靜躺在海上，不會和農民搶水、不會排放污水、黑煙，不會製造噪音」。

▲▼桃園大潭藻礁。（圖／記者林振民攝）

▲謝志誠提到，三接案是國民黨執政時期主張。（圖／記者林振民攝）

謝志誠說，提案方直接把三接破壞藻礁畫上等號，像三接是一頭會破壞的大魔王， 而這缺乏歷史考證，更扭曲真相，包含三接在內觀塘工業區開發計畫、工業專用港開發計畫，都為國民黨執政時期提出並通過，只是開發單位沒如願取得大潭電廠供氣合約，導致2003年後計畫後停擺，直到前總統馬英任重返執政，繼續擴增大潭電廠燃氣機組容量，彌補核一、核二除役後發電缺口。但蔡政府兼顧減煤、非核和藻礁生態大原則下，將開發面積233公頃變成23公頃。

謝志誠重申，都是「國民黨執政時期主張」，要提醒民眾，「不要因為政黨糾葛，忽略歷史真實性」，這是不分顏色、不分你我，為滿足國家供電需求計畫，「要呼籲藻礁、不同政黨的支持者放下執著，和政治對立」，從國家用電需求、能源轉型角度，審慎思考三接何去何從。

謝志誠更說，三接若無法如期建置，將衝擊北部供電穩定度，導致南電北送、中電北送系統性風險性繼續存在，還會短少137億度電力缺口，再替政府指出「大家聲音政府都有聽到，總統也不是局外人」。至於為何不遷到台北港？謝志誠端出新北市政府從2次發函給經濟部，表達民意反對中油到台北港設置，且台灣港務公司也說，目前全球海運景氣恢復，該港區土地早已依照功能區分，沒足夠閒置空間容納三接，和液化天然氣規劃。

最後謝志誠引用《水雉的浮葉》表示，1990年高鐵規劃年代，當時路徑經過台南要穿越當時數量岌岌可危，不到50隻的水雉棲地台南官田，出現要求高鐵變更路線聲音，不過，後來地方跟保育人士造就一段開發與保育共存共榮故事，還受國際專家肯定，「高鐵可以，三接沒有理由可以」，期待三接成為21世界開發與保育的故事。

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