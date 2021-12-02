林秉樞的壞「只有嘉瑜不知道」！曾家暴爸媽　鄰曝：他脾氣火爆

記者黃彥傑、莊智勝／台北報導

立委高嘉瑜遭家暴一案鬧得沸沸揚揚，恐怖難有林秉樞過往黑歷史不斷遭到起底，不僅與多名前女友、身旁友人同事發生多起大大小小官司，更被爆家暴家中年邁父母，雙親不堪凌辱還透過新北院聲請保護令；今(2日)《東森新媒體ETtoday》走訪林秉樞板橋戶籍地，雖林父回南部不在家中，但連鄰居都證稱「他(林秉樞)脾氣很壞！」幾乎可以說，他的黑暗面只有高嘉瑜不知道。

▲提到林秉樞，鄰居直言「他脾氣很壞」。（圖／記者黃彥傑攝）

「港湖女神」高嘉瑜驚傳遭恐怖男友打到滿身傷，不僅眼睛腫起一大塊，雙腿也滿是擦傷、淤痕，隨後林秉樞過往一一被起底，據悉這並非林第一次對女友施暴，去年8月林秉樞就曾暗示散布裸照影片、逼迫前女友辭去工作，甚至恐嚇「信不信殺了妳跟妳小孩」，因此遭判拘役40天、緩刑2年；此外，林秉樞2007年擔任公寓大廈管委會主委助理時，又與管理員爆發肢體衝突、2019年時還與另名宋姓男子發生感情糾紛，荒腔走板事蹟不斷。

更驚悚的是，林秉樞甚至還曾家暴父母，2015年因向父母索要金錢未果，竟關起鐵門不讓父母外出，還逼2老跪地高舉椅子，並拿掃把從旁打父母腿部施暴。不僅如此，林男還拿刀恐嚇父母、拿剪刀戳2老身體，並腳踹房門、摔東西示威出氣，揚言「同歸於盡」，2老嚇得魂不附體，脫身後趕緊報案求助，取得緊急保護令之後再聲請通常保護令。新北地院2015年9月核准，裁定林男不得對父母實施身體或精神上不法侵害行為，也不得騷擾、接觸與跟蹤父母，更須遠離父母在板橋區的住家至少100公尺，為期2年。

在家暴案爆發後，林秉樞今(2日)凌晨已裁定羈押禁見，《東森新媒體ETtoday》走訪林秉樞位於板橋的戶籍地址，但發現家裡空無一人，鄰居表示，林秉樞的父親曾經擔任校長，街頭巷尾都尊稱他「林校長」，林父今不在家，應該是回南部了；談到林秉樞，鄰居則感嘆，近年來已鮮少看到林秉樞，「但感覺他脾氣很壞，之前會跟父母吵架、大小聲，也會動手施暴。」可以說林秉樞的壞、暴力的一面，連鄰居都清楚，就只有高嘉瑜不知道。

另名鄰居則說，林父近年已搬往南部居住，鮮少回到板橋，前一陣子應該是妻子過世，所以才回來打掃；對於林秉樞，鄰居則搖搖頭稱不知情，「都是看了電視才知道！」

▼林秉樞板橋住處空無一人，林父早已回南部。（圖／記者黃彥傑攝）