林秉樞是「魔王等級人格病態」！精神科醫：高嘉瑜掉入陷阱

▲高嘉瑜遭林秉樞家暴一事持續延燒，精神科醫師潘建志認為要以犯罪心理學來分析林秉樞。（合成圖／ETtoday資料照）

實習記者黃品臻／綜合報導

立委高嘉瑜遭男友林秉樞家暴事件持續延燒。萬芳醫院精神科醫師潘建志今（2）日就發文表示，林秉樞所作所為，從犯罪心理學的理論來分類，屬於人格病態（Psychopathy）的典型案例，「+<><（嘉瑜）不是遇人不淑，而是掉進魔王刻意設下的陷阱」，更呼籲警方和檢調法官不要被他的表演呼嚨了。

潘建志在臉書粉專「BillyPan 潘建志醫師」以「港湖女神，掉進了板橋魔王的陷阱裏」為題發文，指出從近日的新聞報導與PTT鄉民爆料內容來看，林秉樞符合反社會人格診斷，「或是如沈政男醫師所言：惡性自戀式恐怖情人」，因此要以犯罪心理學理論來分析他。

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潘建志表示，以犯罪心理學的理論來分類，林秉樞屬於「人格病態」（Psychopathy）的典型案例，「這類罪犯（而不是病人）的特徵是在人際層面，浮誇、傲慢、冷酷、支配、膚淺、欺騙和操縱，有前科，慣常說謊，容易衝動有暴力攻擊行為，魯莽無責任感，犯罪後缺乏悔恨只想逃罪，經常欺詐，漠視侵犯他人，常使用化名，無法維持正常工作，寄生米蟲，非常善於花言巧語，追女孩子得心應手，但常有家暴行為。」

他說明，人格病態（Psychopathy）者經常出現情緒障礙，生活中大小麻煩不斷，會焦慮憂鬱失眠不奇怪，自然會看醫生吃藥，但這種人的核心問題是異常的人格和犯罪行為。

潘建志認為林秉樞的出身教養比一般的人格病態好，會寫點文章，又長得人模人樣，因此在人際關係上破壞力更可怕，「他過去非常多敗績劣行，但我找不到他的判決書，這什麼魔法啊」。

潘建志列舉，180公分的「板橋林家」、「國安高層」、「文青寫手」，以這等條件應該有很少女孩能逃過他的欺騙和剝削，「林秉樞是魔王等級的人格病態」。他也表示，「我認為是他有意去接近冰雪聰明的港湖女神，+<><（嘉瑜）不是遇人不淑，而是掉進魔王刻意設下的陷阱。」

▲潘建志醫師認為，林秉樞是有意去接近高嘉瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

潘建志也引用加拿大心理學教授Dr. Robert D. Hare發明的「人格病態量表」來分析，指出該量表分數越高代表人格病態越嚴重，一般以25-30分以上為切分點，而從目前的報導來看，林秉樞的得分應該會在30分以上。

文中更呼籲警方和檢調法官，「趕快拿起以前念過的犯罪心理學復習一下，魔王不好對付，不要被他的表演呼嚨了。」