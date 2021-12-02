下腰怪客「跳舞哥」又來了：我要跳遍大台中　警開單9次沒繳過錢

記者白珈陽／台中報導

台中市29歲鄭姓男子經常在一中、逢甲等商圈的街頭，以電影《大法師》般的著魔姿勢熱舞，被網友戲稱「跳舞哥」，不過鄭男跳舞的地點常選在車潮眾多的馬路中央，除造成行車困擾，也相當危險，讓警方非常頭痛。據悉，鄭男被註記為街友，因阻害交通的行為今年已被警方開出9張罰單，但都未繳款，上月底又在三民路與太平路口飆舞遭警方勸離開單，並聲稱「我愛跳舞，要跳遍台中各地」、「我想運動」，「跳舞哥」未來恐怕仍會繼續出現在台中街頭舞動身姿。

▲鄭姓男子屢次在馬路中央跳舞，遭民眾檢舉，是警方眼中頭痛人物。（圖／民眾提供）

台中市第二警分局表示，育才派出所警員陳倚文、陳益弘11月30日晚間7時許，巡邏經過北區三民路與太平路口時，洽見近日知名的「跳舞哥」鄭男又在路中央跳舞，因該處是一中商圈最繁華的中心區，客運及汽機車流量大且車速快，為維護用路安全，趕緊上前阻止、將他帶往路邊，告誡別再出現這種舉動，並依法開罰。

據悉，29歲的鄭男居無定所，被登記是街友，因常在台中各大商圈以有如電影《大法師》下腰的詭異姿勢跳舞，引起路過民眾側目並錄影PO上網，因此有「跳舞哥」跳舞哥稱號，也曾鬧上媒體版面。

由於阻礙交通的行為，讓不少人看不下去，紛紛向警方檢舉，警方在今年已對鄭男依違反道交條例開出了9張罰單，每張300元，總共2700元，但鄭男未曾繳交。9月間警方對鄭男開罰，詢問為何執意要有此舉動，他回答「我愛跳舞，要跳遍大台中」，上月底再遇鄭，他又說「只因想運動」，脫序行為讓警方頗為頭疼。

▲鄭男常遭民眾檢舉。（圖／截取自臉書爆料公社二社）

第二警分局長陳家銘表示，行人在道路上不依標誌、標線、號誌之指示或警察指揮；不在劃設之人行道通行，或無正當理由，在未劃設人行道之道路不靠邊通行；不依規定，擅自穿越車道；於交通頻繁之道路或鐵路平交道附近任意奔跑、追逐、嬉遊或坐、臥、蹲、立，足以阻礙交通，都可依法開罰；民眾亦可檢具相關影片檢舉，警方將依法開罰。

