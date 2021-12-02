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社會 社會焦點 保障人權

技工開警車撞女騎士！害她顱內出血　北市警「1關鍵」得共賠578萬

記者黃宥寧／台北報導

北市李姓汽車維修技工前年為北市警北投分局開警車回維修廠，豈料行經松山區濱江街時卻闖紅燈，不慎撞上陳姓女騎士，導致她顱內出血、蜘蛛網膜下出血等傷害。陳女也提刑事附帶民事告訴，台北地院認為依警察機關公務車輛使用管理規定，北市警應派員警駕駛警車，卻交付給李姓技工，對此，判市警局、李和汽車公司要賠578萬餘元，可上訴。

▲▼ 北投警車撞人 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲李姓汽車保養廠技工，前年幫開警車回公司保養，途中不慎撞傷陳姓女騎士。 （圖／記者黃宥寧翻攝）

前年10月5日上午11時許，北投分局永明派出所巡邏車故障，通知廠商宇陞汽車公司維修，公司派遣李姓技工前往取車，但卻未依契約規定以拖吊車移置，由李姓技工自行駕駛。

豈料，行經濱江街、濱江街362號路口，李男卻闖越紅燈與陳姓女駕駛騎乘的普通重型機車發生碰撞，導致陳女當場連人帶車摔在地，導致陳女受有頭部外傷併顱內出血併瀰漫性軸突受損、蜘蛛網膜下出血、左眼外傷性動眼神經損傷、骨盆（薦椎及恥骨）骨折等傷害。李被依過失傷害罪判刑5月，緩刑2年。

▼李姓技工開著北投警務車闖紅燈撞傷陳姓女騎士 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 北投警車撞人 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

民事部分，陳女認為李男、宇陞汽車公司及北市警局都有責任，對此要求醫藥費、醫療用品、薪資損失等共12項費用，扣除強制險理賠金、李男已給付的15萬元撫慰金，此外，共請求586萬餘元。

李姓技工對於犯罪經過不爭執只對於求償金額有爭執，宇陞公司則認為他們已盡監督義務，對此不需要與李男負連帶賠償；至於北市警局則抗辯，北市警局僅為警車的所有權人，並非李姓技工僱用人，盼駁回陳女請求。

法官認為，宇陞汽車公司是李男的雇用人，無法舉證已經盡監督義務，應和李負賠償責任；另依警察機關公務車輛使用管理指出「公務車輛之調派使用：公務車輛必須由駕駛人負責駕駛，但駕駛人不敷調派或有其他特殊情形，經簽奉核准者，得由具駕駛執照員警擔任駕駛」，但北市警竟捨此不為，讓非警察機關相關人員的技工駕駛，對此也有賠償責任，因此判北市警局、李姓技工、宇陞汽車公司須負連帶損害賠償共578萬餘元。

▼警車前擋風玻璃碎成蜘蛛網狀 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 北投警車撞人 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

對此，北投分局2日指出，會尊重法院判決，除了協同汽車維修廠持續關懷與照護陳外，另要求所屬深切檢討，不再有輕忽心態，以符合民眾對警察的期待，也將會等待判決結果懲處相關監督人員。

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