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林秉樞母喪喊「總統確定出席」 　騙人訊息曝！訃聞驚見神秘角色

記者周亭瑋／綜合報導

「港湖女神」高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，震驚國人，被收押禁見的林男，過往黑歷史被大肆挖出，就連他母喪的「訃聞」，都遭爆料動手腳，甚至誆騙許多名人大咖，稱總統蔡英文、台積電董座等都會出席告別式。

▲▼林秉樞在移送地檢署過程中爆出驚人之語，強調私密影片是「高嘉瑜掌鏡的」。（圖／記者黃彥傑攝）

▲林秉樞涉犯傷害、恐嚇等7罪，被新北地院裁定羈押禁見。（圖／記者黃彥傑攝）

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資深媒體人黃揚明在臉書發文，曬出林秉樞傳給朋友的母親告別式訃聞圖檔，上面僅「家屬代表秉樞」列在家屬名單當中，後面再附註「族繁不及備載」，同時聯絡手機後方註明「秉樞秘書」。

▲▼黃揚明爆料林秉樞母喪時訃聞詭異細節。（圖／翻攝黃揚明臉書）

▲黃揚明爆料，林秉樞母喪時訃聞詭異細節。（圖／翻攝自臉書／黃揚明）

好奇的他直接撥打該電話，但無人接聽，所以無法確認這支手機號碼的主人是誰；最詭異的是，11月24日告別式當天，現場有一面牆貼著大圖輸出的一面「奉花芳名錄」，當中有提及到兄弟姐妹、丈夫的兄嫂姐妹、姪媳外甥等親屬，但訃聞卻都看不到。

另外，黃揚明覺得最荒謬的是，林秉樞在邀約訊息中，稱總統蔡英文會出席，但經他查證，府方表示根本沒有這個行程，甚至沒有列入行程建議，讓他不禁懷疑，「會不會又是林先生的膨風？」

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

▲林秉樞「膨風」訊息曝光。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

無獨有偶，館長在直播中曬出林秉樞的訊息內容，上面提到他母親的公祭辦在二殯至真一廳，更強調「現有總統、副總統、司法院大法官、立法院長、中研院副院長、14位立委；台塑、台積電董座、國史館館長、大學校長等確定出席。」

不過，館長不忘打臉，表示他在2、3個月前想了解紓困貸款事宜，才透過高嘉瑜認識林秉樞，兩人僅見過一次面，他甚至不知道林和高嘉瑜的關係，而當天他是看在高的面子上才決定出席、送花籃，最後只待了5分鐘左右就離開。

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