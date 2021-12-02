獨／高雄知名大學女生驚爆侵吞公款　畢聯會186萬元人間蒸發

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名女大學生驚爆挪用畢聯會公款，金額高達186萬，事件在校園內傳得沸沸揚揚，甚至還到派出所內進行協商，初步了解，該名女大學生疑似於博弈網站上遭詐騙才出此下策，而女大生也與家長擬定還款計畫，保證學生權益不受影響。

▲女大生遭詐騙，侵占畢聯會186萬公款。（圖／翻攝自網路）

大學畢聯會在網路上發布公告澄清訊息，指出畢聯會女幹部不當挪用公款，且其他幹部事前完全不知情，直到11月29日被通知到派出所釐清事實，才得知186萬公款被當成私人財產使用。

而這起事件被揭發，起因就是該名女幹部疑似在網路博奕網站遭詐騙，女幹部自行到派出所報案後，警方為協助釐清狀況，因此通知校方主辦業務老師和畢聯會幹部召開協調會議。

當時，校方和畢聯會幹部，以及該名女幹部、家長選擇到派出所商借場地協調，而經協商後，決定給女幹部一個機會，也就是暫時不提出告訴；女幹部和家長也同意在協議時間內返還遭挪用的186萬公款，但若沒有在協議內履行還款計畫，也不排除提出告訴。

事情揭露後，訊息在校園傳得沸沸揚揚，有學生表示，「應該要請畢聯會公開內部金流，接受學校審核，並公開大筆款項是如何被挪用」、「怎麼可能這麼大一筆金額一個人就能提領，真的很荒謬」、「殊難想像其他幹部都不知情」、「一個人拿185W喔」、「除了扯 想不到還能講什麼」。

【更多新聞】

日本海底「火山浮石」飄到南台灣 屏東、台東等16處現蹤跡

睽違50天！陳其邁突開防疫直播…第一句差點冒冷汗 只為這2件事

無照男撞2車！車廂清出「球棒、西瓜刀」 車主當場揮棒示範

太狠心！浪浪遭打爆眼球大量出血恐摘除 動保團體懸賞5萬緝兇

備戰2022《米其林指南》！高雄業者爭列紅色寶典 星廚曝摘星秘訣