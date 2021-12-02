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認識的林秉樞「有禮貌、愛讀書」　呂捷看新聞驚：我真的認識他？

 記者施怡妏／綜合報導

民進黨籍立委高嘉瑜遭到男友林秉樞家暴、限制自由，事件持續延燒，林秉樞黑歷史也陸續曝光，歷史補教名師呂捷表示，「我認識林秉樞，也有去他母親的告別式」，林秉樞是個愛讀書、有禮貌、愛交朋友的人，之前還會聊天談歷史，覺得他是個很有料的人，但最近看了新聞報導，突然覺得這個人很陌生。

▲▼高嘉瑜、林秉樞。（合成圖／ETtoday資料照）

▲高嘉瑜遭男友林秉樞家暴引發社會關注。（合成圖／ETtoday資料照）

補教名師呂捷在臉書發文，「我認識林秉樞，他母親的告別式，我有前去致意」，2019年5月有協會邀請他去演講，於是乎跟林秉樞有了接觸，但不久後他得了腦膜炎，演講也因此取消了，直到去年4月，林秉樞的助理打電話，關心疫情之下他的狀況，才開始有了聯繫。

呂捷透露，之後兩人相約在高雄泡茶聊天，聊了古今中外的歷史，「言談之間發現很多歷史類冷門艱澀的書他都看過，有一些甚至是我這個歷史系學生看起來都非常吃力的，他也如數家珍」，當下覺得這個人很有料，而且好相處，去年8月時因為工作需要北上，與林秉樞有了更多的接觸。

▲▼呂捷。（圖／翻攝自呂捷臉書）

▲呂捷驚訝認識的林秉樞，和實際的林秉樞差距這麼大。（圖／翻攝自呂捷臉書）

呂捷表示，跟林秉樞談古論今是一件愉快的事，還會互相分享書單，前陣子林秉樞母親住院時，他也有關心狀況，因此告別式當天，他有到現場捻香致哀，「在我的印象中，他是個愛讀書、有禮貌、愛交朋友的人，星期一他還有打給我，跟我說他出事了，當然他沒有講得很清楚，我也跟他說，有什麼需要我幫忙的就跟我說」。

隨著林秉樞家暴的新聞越出越多，每一篇報導他都很仔細地看，「比我寫碩士論文找資料都還要認真」，但是文字描述的林秉樞，與他認識的林秉樞完全不一樣，「讓我覺得陌生」，他反覆在心中問自己「我真的認識他嗎？」

透過這次事件，給了呂捷3個啟示，一、交朋友要小心，不管是男女朋友還是朋友。二、無論多麼的濃情密意，都不要留下影片，一旦情海生波你可能會成為LINE群組的主角，與朋友之間茶餘飯後的談資，尤其是在這個智慧型手機氾濫的時代。三、不論性別，任何形式的暴力都是不被允許的。

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