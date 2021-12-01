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新北萬金石鄉親引頸期盼　金山警交通分隊遷入新居

▲新北萬金石鄉親引頸期盼 金山警交通分隊遷入新居。（圖／新北市金山警分局提供）

▲新北萬金石鄉親引頸期盼，金山警交通分隊遷入新居。（圖／新北市金山警分局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府金山警分局於11月30日上午舉辦金山交通分隊啟用揭牌典禮，由警察局長黃宗仁親自主持，邀請各級民意代表、地方仕紳等貴賓前來觀禮，警察局長黃宗仁也特別期許交通分隊，希望他們不只是交通，所有民眾的疑難雜症來到這邊都可以獲得解決。

金山警分局指出，金山交通分隊原址借用金山區磺港里里民活動中心，市長侯友宜為營造磺港里里民優質活動空間，指示將里民活動中心旁長期閒置的金山安養堂移撥作為交通分隊新駐地使用，2020年6月警察局撥款950萬元經費整修後，於2021年10月完成驗收並搬遷進駐。

▲新北萬金石鄉親引頸期盼 金山警交通分隊遷入新居。（圖／新北市金山警分局提供）

▲金山交通分隊新廳舍外觀設計，結合金山地區特有的海岸風景為構思。

金山警分局表示，金山交通分隊新廳舍外觀設計，結合金山地區特有的海岸風景為構思，雪白牆面加上藍色海浪，浪花點綴於海面上，色調配置明亮和諧，四支柱漆成紅色有如破曉時旭日照向海面，氣象萬千，整體視覺隱含金山八景的「龜島曉日」與「跳石銀瀾」，老舊建築的翻修賦予了單位全新生命。

金山警分局特別訂製天燈造型鹽燈，結合野柳景點女王頭造型的提袋，並印上新北警局長阿仁哥「人民最大基層優先」的治安理念，於揭牌典禮後送給前來參加的貴賓。

金山警分局長林詮峰表示，新駐地的完成，提供了同仁軟硬體完善的居住環境及辦公設施，也凝聚了地方民意對於北海岸交通安全與順暢的殷切期盼，勉勵交通分隊同仁在新駐地，提供民眾更有效率的專業交通服務。

▲金山警分局特別訂製天燈造型鹽燈。（圖／新北市金山警分局提供）

▲金山警分局特別訂製天燈造型鹽燈。

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