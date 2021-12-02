柯文哲續辦雙城論壇力主兩岸交流不間斷　龔正邀請柯團隊再訪上海

▲2021雙城論壇，台北上海雙方順利簽署3項合作備忘錄。（圖／記者林敬旻攝， 下同）

記者袁茵／台北報導

2021雙城論壇1日登場，台北與上海順利簽署3項合作備忘錄（MOU），內容分別為創新科技、國樂團、動物園野生動物保育交流。台北市長柯文哲在論壇中特別以12字「互相包容、促進融和、共享繁榮」，強調兩岸交流的前提是雙方都願意聆聽對方的聲音，以更開放的態度來溝通，他呼籲大家共同促成兩岸有意義的對話，而上海市長龔正也再度邀請柯文哲團隊在條件合適的情況下到上海訪問。

今年的雙城論壇是在1日下午2時30分舉行，主題為「新經濟，新發展」。受到疫情影響，論壇改為視訊模式，雖然縮小規模且取消以往的分論壇，但台北與上海雙方仍透過此次的交流，順利完成持續溝通交流的目標。

此次論壇輪在議程的安排上，除了兩位市長的開幕致詞外，主題演講的部分也安排了兩場，第一場由上海市副市長陳通演講建築可閱讀市有溫、台北市副市長蔡炳演講故事在你身邊流動-臺北無圍牆博物館；第二場由上海市秘書長馬春雷演講疫情防控常態化下的城市數字化轉型﹑台北市秘書長陳志銘演講後疫情時代台北市數位轉型戰略。由於今年是輪到上海主辦，因此不論是在市長開幕致詞或演講，依往例順序由上海先、台北後。

龔正：繼續秉持「兩岸一家親」理念關心台胞台企在滬發展

首先，上海市長龔正在致詞時以「新老朋友，雲端相聚」作為開場，他表示，上海市長龔正致詞時首先以「新老朋友，雲端相聚」作為開場，並回顧雙城論壇自2010年舉辦至今，雙方輪流舉辦，形成長期交流機制，已成為兩岸城市交流的響亮品牌，雙方簽署的36項交流合作備忘錄，包含文化、教育、科技、體育、衛生、旅遊等眾多關係到民生福祉的產業，取得積極成果。

龔正表示，此次論壇以「新經濟，新發展」為主題，寄託兩市人民對未來生活的美好願景，上海正聚焦經濟、生活及治理數字化（數位化）領域，著力打造國際數字（數位）之都，「台北做為世界一線城市，有許多值得上海學習借鑑的先進理念，期待與台北分享經驗，加強合作。」

龔正強調，相信此次論壇將繼續加深彼此了解、凝聚共識，「兩岸同胞都是中國人，同根同源、同文同種，兩岸同胞都是一家人，血脈相連、骨肉天親，我們將繼續秉持兩岸一家親理念，一如既往關心和支持台胞台企在滬發展。」

最後，龔正也邀請台北市長柯文哲團隊在條件合適的情況下到上海訪問，他也表示，期待兩地攜手努力，合譜雙城合作新篇章、同創美好生活新未來、共圓中華民族偉大復興的中國夢。

▲上海市長龔正透過視訊連線發表談話。

柯文哲：雙方願意聆聽共同促成兩岸有意義的對話

在龔正發表完致詞後，緊接著由柯文哲發表談話。柯文哲表示，自己對兩岸關係的立場一直都沒改變，還是認為交流比斷流好，對話比對抗好，友善比仇恨好，並主張兩岸交流要基於「五個互相」，也就是「互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解」。

同時，柯文哲也柯文哲致詞時特別以12字「互相包容、促進融和、共享繁榮」，強調兩岸交流的前提是雙方都願意聆聽對方的聲音，以更開放的態度來溝通，他呼籲大家共同促成兩岸有意義的對話。

柯文哲表示，因為受到新冠肺炎疫情影響，去（2020）年雙城論壇首次採用視訊方式辦理，一年多過去了，全球疫情仍在蔓延，受到防疫管制影響，實體交流仍然有困難，在疫情仍然嚴峻的情形下，台北上海仍然努力克服困難，維持交流不間斷的新常態。雙城論壇是兩岸最大城市之間的交流平台，也是維持兩岸關係的重要管道，藉著雙城論壇，兩岸持續交流、累積善意、促進互信，雙城論壇超過10年的經驗也證明，這是兩岸應該走的方向。

柯文哲指出，今年台北上海城市論壇以「新經濟，新發展」為主題，雙方將聚焦於疫情過後，產業經濟如何轉型、如何建立與疫情共存新模式，如何化危機為轉機，創造後疫情時代的發展契機；另外一個主題是文化，台北、上海都是人文薈萃的城市，也是全球文化、在地文化融合的國際城市，在這次疫情之後，兩個城市文化發展跟都市規劃如何重新啟動，相信兩市都應該彼此學習，也有互相借鏡的地方。

柯文哲說，過去兩年，全世界遭遇新冠疫情危機，接下來還有越來越嚴峻的氣候變遷等危機，中國大陸跟台灣也面臨相同挑戰，兩岸歷史、地理、語言、文化相近，經濟往來密切，但因政治隔閡產生不同理念與制度，「疫情不會一直存在，兩岸也不可一直僵持下去，我們仍然必須面對共同問題來解決問題。」

柯文哲強調，自己對兩岸關係的立場一直沒有變，「我還是認為，交流比斷流好，對話比對抗好，友善比仇恨好，我主張兩岸交流應基於5個互相」。在處理兩岸事務的上，柯文哲表示，他的態度就是務實，台北和上海兩個城市應透過雙城論壇平台，務實解決人民遭遇的實際問題，「我們會善待在台灣的陸配、陸生、陸企，也希望在大陸的台灣人被善待，權益被保障，用和平對等方式來解決爭議，兩岸交流的前提是雙方都願意聆聽對方的聲音，以更開放的態度來溝通，互相包容、促進融合、共享繁榮。」

柯文哲強調，展望未來，台北和上海將繼續為兩岸人民相處及兩岸關係和平發展努力，也呼籲大家共同促成兩岸有意義對話，共同穩定兩岸關係的長遠發展。

▲台北市長柯文哲在2021雙城論壇上發表談話。

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