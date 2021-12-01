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2022柯家軍來了　民眾黨公布首波6縣市議員參選名單26人

▲▼台灣民眾黨黨慶暨黨員大會8/2假林口體育館舉行，圖為會場內狀況。（圖／記者湯興漢攝）

▲台灣民眾黨公布首波2022議員參選人名單。（資料照／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

台灣民眾黨1日召開中央委員會，會中確認通過2022年地方選舉決策委員會提報之參選人名單，包含26名縣市議員被提名人、8名鄉鎮市民代表被提名人、1名里長被提名人，共計35名成為本黨第一波正式被提名人。

民眾黨表示，黨內參政以素人居多，在考量知名度、選區經營等因素後，提前啟動提名作業。本次被提名人男性共30名，女性共5名，若以選區區分，則苗栗縣12名；新北市12名；高雄市3名；台南市4名；新竹市2名；台中市2名。

民眾黨指出，此次提名的名單包含現任民代、原住民、新住民，例如參選苗栗縣第一選區縣議員的楊喬安，即為現任苗栗市民代表會主席；參選苗栗縣第三選區縣議員的傅郁揚為現任苗栗縣通霄鎮民代表；參選苗栗縣三義鄉第二選區鄉民代表的古子峯為現任三義鄉民代表；參選新竹市第四選區市議員的蔡文盛、台中市第五選區市議員的張睿倉、台中市第十三選區市議員的江和樹均為現任里長。

此外，提名了新北市原住民選區、第十二選區的達佶祐・卡造；第十三選區的林家豪。苗栗縣頭份市第三選區的章潔則為新住民。民眾黨中央委員、網路紅人吳達偉也確定參選新北市第五選區市議員。

民眾黨指出，第一波被提名人具碩士學歷以上者逾15人，年齡分布以30歲至49歲居多，共27人，顯示提名分布具有高學歷及年輕化的特質。此外，被提名的35人中，有過半是政治素人。

由於名單上素人過半，黨主席柯文哲也責成國家治理學院，盡速舉辦選戰培訓營，協助被提名人學習相關選戰技巧，也期勉被提名人從今天開始全力投入選區經營，秉持黨「共融社會、國家治理」的核心精神，在地方深耕、服務民眾，不僅與黨共同打造新的政治文化，也要共創正直、透明的新選舉文化。

民眾黨2022第一波被提名人名單如下：

通過【共 35 名，含 26 名縣市議員、8 名鄉鎮市民代表、1 名里長】：

1. 苗栗縣第一選區（苗栗市、公館鄉、頭屋鄉）縣議員被提名人 楊喬安
2. 苗栗縣第三選區（通霄鎮、苑裡鎮）縣議員被提名人 傅郁揚
3. 苗栗縣第四選區（竹南鎮、後龍鎮、造橋鄉）縣議員被提名人 謝端容
4. 苗栗縣第五選區（頭份市、三灣鄉、南庄鄉）縣議員被提名人 林志學
5. 苗栗縣苗栗市第二選區市民代表被提名人 江弘琪
6. 苗栗縣苗栗市第三選區市民代表被提名人 黃畯和
7. 苗栗縣三義鄉第二選區鄉民代表被提名人 古子峯
8. 苗栗縣卓蘭鎮第三選區鎮民代表被提名人 劉文彬
9. 苗栗縣通霄鎮第一選區鎮民代表被提名人 繆宗翰
10. 苗栗縣苑裡鎮第一選區鎮民代表被提名人 李豐達
11. 苗栗縣頭份市第三選區市民代表被提名人 章潔
12. 苗栗縣頭份市第五選區市民代表被提名人 謝芷洋
13. 新北市第一選區（淡水區、八里區、 石門區、三芝區）市議員被提名人 陳靜儀
14. 新北市第二選區（泰山區、五股區、林口區）市議員被提名人 黃琦翔
15. 新北市第三選區（新莊區）市議員被提名人 陳世軒
16. 新北市第四選區（三重區、蘆洲區）市議員被提名人 陳俊霖
17. 新北市第五選區（板橋區）市議員被提名人 吳達偉
18. 新北市第六選區（中和區）市議員被提名人 林致兵
19. 新北市第七選區（永和區）市議員被提名人 林道然
20. 新北市第八選區（土城區、樹林區、三峽區、鶯歌區）市議員被提名人 張昭隆
21. 新北市第九選區（新店區、深坑區、石碇區、坪林區、烏來區）市議員被提名人 張凱鈞
22. 新北市第十一選區（汐止區、萬里區、金山區）市議員被提名人 彭立信
23. 新北市第十二選區（平地原住民區）市議員被提名人 達佶祐・卡造
24. 新北市第十三選區（山地原住民區）市議員被提名人 林家豪
25. 高雄市第四選區（左營區、楠梓區）市議員被提名人 莊貽量
26. 高雄市第六選區（旗津區、鼓山區、鹽埕區）市議員被提名人 劉家榮
27. 高雄市第七選區（三民區）市議員被提名人 李佳玲
28. 台南市第七選區（永康區）市議員被提名人 江品璁
29. 台南市第八選區（北區、中西區）市議員被提名人 江明宗
30. 台南市第十一選區（仁德區、歸仁區、關廟區、龍崎區）市議員被提名人 江國銘
31. 台南市北區力行里里長被提名人 周家宏
32. 新竹市第四選區（北區）市議員被提名人 蔡文盛
33. 新竹市第五選區（香山區）市議員被提名人 葉國文
34. 台中市第五選區（神岡區、大雅區、潭子區）市議員被提名人 張睿倉
35. 台中市第十三選區（大里區、霧峰區）市議員被提名人 江和樹

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