為何遭林秉樞施暴？　高嘉瑜記者會5大關鍵QA一次看

記者徐政璿／台北報導

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，高嘉瑜今（1日）10時30分在律師陪同下於立法院議場前舉行記者會，她控訴被林秉樞暴打、拖行，「當下我整個人腫到我不知道我是誰，他勒我脖子，我都覺得我快死了」。《東森新媒體ETtoday》整理記者會上5大關鍵Q&A，還原高嘉瑜和林秉樞之間的紛爭。

如何認識林秉樞？

高嘉瑜回憶，去年選立委的時候，林男主動聯繫說自己有很多建議、想法，還有很多人可以提供意見，兩人才開始聯絡，大概密切聯絡半年多之後，才開始交往。

高嘉瑜表示，她只知道林男在政治界、學界、企業界認識很多人，但對於他真實的狀況真的不清楚，至今她都不曉得林男家在哪裏，「他在這方面非常會，我想很多人都被他所騙」。

至於何時開始交往，高嘉瑜回應，與林男是在今年才開始交往，當時已經跟馬文鈺分手一段時間，但在工作上的文宣、政策上，現在仍倚賴馬這名幕僚。

談及兩人相識交往過程，高嘉瑜說，林男在政治圈有很多認識的朋友，直到去年她選立委的時候，林男主動聯繫說他有很多建議、想法，還有很多人可以提供意見，兩人才開始聯絡，大概密切聯絡半年多之後，才開始交往。她只知道林男在政治界、學界、企業界認識很多人，但對於他真實的狀況真的不清楚，至今她都不曉得他家在哪裏，「他在這方面非常會，我想很多人都被他所騙」。

高嘉瑜說，林男對她施暴的時候，自稱「是第一次打女人，也不曉得為什麼會這樣」，還稱自己經歷母喪、正在吃身心科的藥，精神壓力非常大，也不知道自己怎麼了，拼命的道歉等等，「我想很多的家暴者都是這樣」。

對於被暴打後的反應，高嘉瑜表示，第一時間在這樣的威脅、恐懼下，盡量不激怒他，覺得等他母親告別式後再處理，對方也哀求，因為自己母喪，還有吃身心科的藥，希望能體諒他。

林秉樞為何動手？

高嘉瑜提到林男動手的原因「覺得匪夷所思」，指當天晚上「前男友傳小孩照片給我，請我買小孩的東西，他就抓著我的頭髮拖行、暴打我」。

回憶被暴打的經過，高嘉瑜表示，過程中一直被林男控制手機，對方手上有我很多照片、影片、資料。

高嘉瑜也提到，與林男在一起一個多月就發現對方很容易暴怒失控，還被逼下跪，如果不照做，會用各式各樣的威脅恐嚇，逼你照他意思做。林男常會說「我們剛講的話都有錄音」，且身上隨時都有錄音筆、也會隨時側錄，才知道原來他會在自己不知情狀況下拍很多照片、影片等等，「我才知道他有這樣的習慣，他也跟我說不只是我，所有跟他講話的人、政治人物等，他都有在錄音，並整理這些檔案，這才是我最害怕的地方。」

遭施暴過程？

高嘉瑜表示，被打當下臉、嘴巴都是血，整個過程從晚上10點多持續到天亮，林男持續拿著她的手機，用她的手機包括發文章、傳資料，用盡各種方式恐嚇威脅，「當下我整個人腫到我不知道我是誰，他勒我脖子，我都覺得我快死了。」她遭林男拘禁2天，手機還被對方拿走，她想求救都沒辦法。

高嘉瑜說，其實在林男動手打她之前，他就把她包包裡的所有東西都丟到走廊上，到處亂撒 ，「我撿東西的時候，飯店服務生有過來...但他就大聲呵斥，要服務生不能幫我撿東西，請服務生立刻離開...之後就開始暴力，我也不知道該怎麼做。」

至於是否有向飯店求救，高嘉瑜哽咽說，「飯店的人並沒有...過程中他有請飯店拿冰敷袋、買藥，但飯店的人都沒有覺得有什麼奇怪的地方...我的手機又在他身上...我幾乎沒有辦法離開那裡。」

為何選擇出面？

「沒想到會成為社會新聞主角。」高嘉瑜表示，自己見證人性最黑暗一面，當下第一時間，非常驚慌失措、害怕，「我覺得非常丟臉」，但若自己不能勇敢面對，其他受害者怎麼敢站出來？

高嘉瑜說，「平常我在媒體上...給大家的形象可能正面、陽光，總是喜歡帶給大家歡笑，像是唱歌、搞笑，我希望呈現給大家就是正面陽光的形象，身為公眾人物遇到這種事情，真的不知道該怎麼處裡，甚至我也沒有讓家人知道...。」

「我知道受害者不是只有我一人，但如果我是最後一個受害者，也算是在這件事上有一個貢獻。」高嘉瑜說，過去被林男傷害過的受害女性，可能被迫隱忍、和解，尤其林男長期在政治圈、企業界、學界等都有很多人脈，「相信比我更多女性，被脅迫後更加孤立無助」。

後續處理方式？

高嘉瑜律師李永裕今在記者會上說明，昨天高嘉瑜已經先前往中正一分局報案，做傷害的提告，後來因為有越來越多的被害人都與高聯繫，發現加害人不是這麼單純，最終決定挺身而出，在案件移送板橋分局後，親自到板橋分局提告強暴脅迫、竊錄他人談話和身體隱私部位等罪。

李永裕並指，由於加害人的手機、電腦有一些敏感的內容，因此也請求警方搜索、查扣，昨天晚間前往新北地檢署做筆錄，提出證詞的筆錄，所以新北地檢署向法院申請核發搜索票，今天上午將加害人拘提到案。

李永裕表示，由於加害人長期住在飯店，在法律上的評價是「居無定所」，因此可能有逃亡之虞，且電磁紀錄等證據也可能被湮滅，所以檢察官以《刑事訴訟法》簽發拘票，目前加害人正在接受訊問，今天高嘉瑜也將帶著重要事證去新北地檢署，作為檢方日後偵辦的參考。

▼高嘉瑜遭施暴。（圖／高嘉瑜辦公室提供）

其他人也看了這些新聞...

►蔡英文關心高嘉瑜 「譴責暴力！支持採取法律行動」

►高嘉瑜遭男友施暴 國民黨中央委員竟留言「被打活該」

►高嘉瑜被家暴後練「這首歌」 鍾沛君：回想起來真的很難受

其他相關新聞...

►高嘉瑜遭林秉樞家暴 高大成看傷勢：全程徒手暴打+拖行

►挺身而出！高嘉瑜深夜急赴地檢署 助檢取得搜索票查扣手機隨身碟

►突被高嘉瑜背後摟著「什麼話都沒說」 蔡壁如心疼：她真的很堅強



● 《ETtoday新聞雲》提醒您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線。