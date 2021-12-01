FDA小組支持默沙東「新冠口服藥」利大於弊　但孕婦可能產下缺陷兒

▲默沙東抗病毒口服藥Molnupiravir獲得美國食藥局顧問小組支持。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國默沙東藥廠（Merck & Co）研發的新冠口服藥「莫納皮拉韋」（Molnupiravir）於11月30日通過美國食品藥物管理局（FDA）專家顧問小組投票，認證其帶來的好處大於風險。然而，FDA的最終批准並不會受到小組建議的約束，預計在年底前做出獨立的決策。

根據《美聯社》報導，美國FDA顧問小組經過數小時的辯論之後，以13票贊成、10票反對的結果通過，支持默沙東新冠口服藥「好處大於風險」。然而，由於這款藥物在懷孕間使用可能造成新生兒缺陷的風險，大多數投票支持的專家也強調，任何懷孕者都不應該服用，並呼籲FDA在開處方前須有建議預防措施，例如針對育齡婦女進行驗孕等。

顧問小組尤其支持將默沙東口服藥用於輕中度新冠患者、感染風險較高的年長者、肥胖症與氣喘患者等對象，且多數專家還指出，不建議已接種疫苗者服用，因為默沙東並未將此族群納入研究中，故無法得知對他們是否有益處。小組主席、哈佛醫學院博士巴登（Lindsey Baden）也投下同意票，「這是個非常困難的決定，問題比答案多，FDA必須仔細地根據特定需求調整用藥，讓患者能獲得最大利益。」

報導指出，默沙東藥廠尚未進行口服藥針對Omicron新變異株的測試，但根據它對其它新冠病毒株的有效性推論，應該會保有一定效力。此前，默沙東最終研究結果顯示，與對照組相比，服用「莫納皮拉韋」口服藥者住院率與死亡率下降了30％，明顯低於先前期中數據預估的50％效力。此前，此藥物已經獲得英國堅管單位批准。

緊跟其後，輝瑞（Pfizer）也開發出新冠實驗性口服藥「Paxlovid」，使用的是已有數十年歷史的蛋白酶抑制劑技術，不同於默沙東透過干擾病毒遺傳密碼來阻止病毒複製的新方法，有專家認為這方法可能導致其他新型變異株出現。輝瑞公司本周表示，Paxlovid理論上不會受到Omicron突變的影響。美國政府已經同意購買1000萬份療程的輝瑞口服藥，若獲得批准，這將是美國與默沙東簽訂的310萬次療程份量的逾3倍之多。

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