效力僅30%！默沙東新冠口服藥最終數據出爐　可能影響購買意願

▲ 美國藥廠默沙東公布臨床實驗最終分析數據。（圖／路透）

文／中央社

美國默沙東藥廠今天表示，臨床試驗最終分析顯示，他們的COVID-19口服藥對降低高風險患者住院與死亡防護效果僅30%，遠低於早期期中數據的50%。

路透社報導，默沙東（Merck & Co）表示，來自1433名患者的數據顯示，口服藥「莫納皮拉韋」（molnupiravir）降低COVID-19住院和死亡的效果僅30%；而10月時根據775名患者的試驗數據顯示，減少住院與病故的防護效果約可達50%。

路透社指出，「莫納皮拉韋」的有效性不如預期，恐對各國購買意願產生重大影響。輝瑞（Pfizer Inc）研發的類似口服藥Paxlovid，在一份涵蓋1200名受試者的期中數據顯示，能降低89%的住院和死亡率。

默沙東的股價在上午的盤中交易下跌3.5%，來到79.39美元。

「紐約時報」指出，美國食品暨藥物管理局（FDA）一個專家顧問小組預定30日開會，討論默沙東口服藥並表決要否建議這款口服藥供高風險患者之用。

FDA今天在官網刊出的簡報檔案裡，儘管臨床試驗顯示沒有重大用藥安全隱憂、藥品對預防重症有所效果，專家們對應否同意授權這款藥仍無立場。

FDA要求專家小組討論這款藥的益處是否大於風險，以及應否限制藥品適用對象，也要求權衡這款藥會否引發病毒變異及如何減少相關疑慮。

▲ 抗病毒口服藥Molnupiravir效果備受期待。（圖／路透）

「莫納皮拉韋」和Paxlovid等口服藥被寄予厚望，因可作為初期的居家治療與有助預防確診住院和死亡，也能成為疫苗取得有限或接種率偏低國家地區的防疫利器。

相較於雷傑納隆藥廠（Regeneron）和禮來公司（Eli Lilly）的抗體療法必須靠靜脈注射，默沙東和輝瑞的口服藥生產成本更低且更容易給藥。

在發表早期期中數據後，默沙東10月11日向美國申請「莫納皮拉韋」的授權，並於本週向FDA提交更新數據；英國11月初已有條件核准「莫納皮拉韋」。

紐時引述明尼蘇達大學傳染病專家波維爾（David Boulware）表示，他預期默沙東口服藥仍能拿到緊急使用授權，最快應在12月初。

波維爾認為，默沙東口服藥很可能就當低端治療，供沒法或不願取得更有效療法（接種注射等）者的替代選項。靜脈注射的抗體藥物預防住院和死亡的效果可達70%。