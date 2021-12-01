女回家發現4孩與母被射殺　「凶手是丈夫」崩潰哭喊：孩子全死了

▲加州蘭開斯特市(Lancaster)發生命案，屋內4幼孩與外婆身亡。（圖／達志影像／美聯社）

記者李振慧／綜合報導

美國加州發生一起駭人命案，一名女子返家時發現4名孩子和自己母親全都遭人射殺，嚇得她立刻報案，恐怖景象也驚動附近鄰居，沒想到警方調查後發現凶手竟然是她的丈夫。

洛杉磯警方表示，29歲男子大衛(Germarcus David)被控奪走5條人命，而面臨5項謀殺罪與3項攻擊兒童導致死亡罪，事件發生在他位於蘭開斯特市(Lancaster)家中，死者分別是11歲女兒娜米亞(Namyiah David)、7歲兒杰庫馬斯(Germarcus David Jr)、2歲卡登(Kaden David)、1歲諾亞(Noah David)與51歲岳母英格蘭(Ericka England)。

英格蘭上月28日晚間在大衛家中幫忙顧孩子時，5人一同遭大衛射殺，外出工作的母親回家後目睹駭人畫面，鄰居表示，「我可以聽到她的哭喊聲，她一直尖叫，『我的孩子死了，他們都死了』」。大衛隔天早上自行前往警局自首，目前仍被拘留中，由於他過往從來沒有任何家暴跡象，警方正在調查犯案動機。

▼凶嫌目前已經落網。（圖／達志影像／美聯社）



