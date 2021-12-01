安倍晉三：台灣有事等同日美同盟有事　習近平絕不能誤判

▲ 安倍晉三認為，台灣的緊急狀況就是日本的緊急狀況。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

台海情勢受到國際關注，日本前任首相安倍晉三1日表示，「台灣有事」等同於「日美同盟有事」，若中國攻擊台灣，日本和美國都不能袖手旁觀，北京當局也需要了解這一點。

《路透社》報導，安倍1日在台灣智庫國策研究院文教基金會論壇上以視訊方式發表演說指出，尖閣諸島（我稱釣魚台）、其餘先島群島及與那國島距離台灣僅100公里左右，武力入侵台灣將對日本構成嚴重威脅。

安倍表示，「台灣的緊急狀況就是日本的緊急狀況，因此對日美同盟來說也是緊急狀況。北京當局者絕不應該誤判此事，尤其是習近平主席。」

日本為美國主要軍事基地所在地，包括位於沖繩南部的基地。沖繩距離台灣很近，對美國在中國發動攻擊時提供援助至關重要。美國依法有義務向台灣提供自衛手段，不過若共軍侵略，美國對於是否派美軍支援的問題仍維持戰略模糊。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）11月則表示，若中國使用武力改變台灣現狀，美國及盟友將採取行動。

去年辭去首相職務的安倍為執政的自民黨最大派系領袖，在黨內仍握有影響力。他針對日本與中國關係表示，日本推進與中國關係的同時，也應該堅定向中國這個巨大的鄰國說出該說的話。

安倍提到，「日本、台灣和所有相信民主的人需要不斷敦促習近平主席和其他中國共產黨領導人，不要走上錯誤的道路」，日本和台灣必須共同努力，守護自由與民主，「一個更強大、繁榮的台灣和保障自由與人權的台灣符合日本利益，當然也符合全世界的利益。」

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