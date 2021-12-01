研究：自然免疫防止「Delta、Gamma」重複感染　保護力近7成

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研究：自然免疫防止「2變異株」重複感染　保護力近7成

▲▼新冠病毒,新冠肺炎,Nexu Science Communication工作室和愛爾蘭都柏林大學三一學院共同公布的新型冠狀病毒電腦繪圖模型。（圖／路透）

▲新冠病毒突變後，發展成多種變異株。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

美國密西根大學最新研究發現，自然免疫抗體能夠有效降低Gamma及Delta病毒影響，防止重複感染此2變異株的效力約69%，防止中、重度症狀的效力約79%。儘管如此，卻仍不足以全面遏止疫情。此論文目前被發表在臨床醫學網站medRxiv，並已提交至醫學期刊，仍在等待同儕審查及刊登。

根據CNN報導，此研究團隊由流行病學家戈登（Aubree Gordon）領導，他們招募尼加拉瓜某社區超過2千名自願居民，密切觀察其健康狀況，包括每年定期篩檢流感，並在疫情開始後增加新冠肺炎檢測，但並未測試疫苗的防護效果。

研究團隊指出，在今年3月以前的第一波疫情中，超過62%受試者至少感染一次，此後的第二波疫情以Gamma和Delta病毒為主要毒株，曾染疫者二度確診可能性卻降低了69%，因為他們擁有較高程度的「保護力的相關性」（Correlate of Protection），體內針對病毒棘蛋白的抗體程度越高，再度感染的可能性越低。

戈登表示，「雖然第二次感染沒那麼嚴重，但也沒有理想中那麼輕微。減輕疫情負擔，仍需要包括疫苗接種在內的策略。」她被問及最新變異株Omicron時表示，「我們還有很多不知道的地方，但我們預期，（自然免疫）保護力會比這份研究所看到的更低。」

輝瑞抗Omicron初始數據曝光　外媒：與抗Delta相比「保護力略低」

▲▼魔王變種Omicron入侵全球20地。（圖／ETtoday）

▲魔王變種Omicron入侵全球20地。（圖／ETtoday）

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