高嘉瑜暴力男友關定了！累犯傷害、限制自由　律師揭不得緩刑

▲林秉樞驚傳對高嘉瑜施暴。（合成圖／翻攝自POP Radio YouTube、記者屠惠剛攝）



記者崔子柔／綜合報導

民進黨立委高嘉瑜傳出遭男友林秉樞家暴、限制自由，全身多處瘀青、擦挫傷，引起各界震驚不捨，林秉樞更被挖出已是累犯，先前還曾有凌虐父母前科，律師則分析，林秉樞恐遭判處不能易科罰金的刑期，必須入監服刑。

根據《自由時報》報導，律師林俊儀表示，據傳林秉樞不僅對高嘉瑜施暴，還沒收高的手機擅自將資料備份，甚至限制其自由等，上述行為恐涉傷害、妨害電腦使用及妨害自由罪，如果還未經同意拍攝親密照，則另涉及妨害秘密罪，威脅散布更涉恐嚇罪。

林俊儀分析，林秉樞遭爆出的行為中，以拘禁2天的妨害自由部分會受最重刑期，如果雙方無法達成和解，法院通常會判處一年左右刑期，原則上不給緩刑。

▲林秉樞1日凌晨1時50分在飯店被逮。（圖／記者游宗樺攝）



律師黃祿芳認為，如果法院認為被告犯罪情節嚴重，且又有類似前科，否認犯案、無法達成和解等，刑期恐不得易科罰金。律師鄭遠翔則表示，就算其判刑可易科罰金，檢察官也可依情況不准許易科，建議高嘉瑜和暴力正面對決，藉此導正社會觀念。

★ETtoday關心您：遠離家庭暴力，可通報全國保護專線113