獨／林秉樞「月花5萬」包飯店　被逮嗆出呂秋遠！結果被打臉

記者游宗樺／新北報導

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，導致全身多處挫傷，檢警經對高嘉瑜製作筆錄後，於1日凌晨1時許，在板橋馥都飯店將林拘提到案，並在林的戶籍地、飯店房間查扣手機、iPad、錄音筆等證物。經了解，林秉樞的戶籍地位於民族路上，但他捨棄不住，一個月花5萬元，寓居離家1.6公里外的飯店房間，雙人房內擺放大量生活用品，顯然已經居住多時。

▲ 民進黨立委高嘉瑜傳出被男友林秉樞施暴及限制自由，板橋偵查隊於1日凌晨1時50分在飯店將林男拘提到案。（圖／記者游宗樺攝）

據了解，林秉樞所住的雙人房包月價格為5萬元，包早餐及房間服務，林看到警方上門，起初不願意配合，還嗆警方「憑什麼！」直到警方出示拘票後，林見躲不過才乖乖配合，但仍說他跟呂秋遠很熟，打電話給呂秋遠卻未獲回應。當時穿著西裝的他仍未就寢，僅在警方搜索過程中，跟警方要一瓶水並要求找律師，在其居住的房間放滿生活用品，顯然已住在裡面一段時間。

▲林秉樞投宿板橋馥都飯店。（圖／記者游宗樺攝）

隨著林秉樞的黑歷史接連被曝光，林男還遭人爆出他甚至曾凌虐親生父母，2015年時只因向父母要錢要不到，乾脆關起家裡鐵門不讓兩老外出，還逼兩老跪地高舉椅子，他拿掃把從旁打兩老腿部施暴。不僅如此，林男還拿刀恐嚇父母、拿剪刀戳兩老身體，並腳踹房門、摔東西示威出氣，揚言「同歸於盡」，嚇得兩老魂不附體，脫身後趕緊報案求助，取得緊急保護令之後再聲請通常保護令。新北地院2015年9月核准，裁定林男不得對父母實施身體或精神上不法侵害行為，也不得騷擾、接觸與跟蹤父母，更須遠離父母在板橋區的住家至少100公尺，為期2年。

高嘉瑜在家暴事件曝光後，對男友提出傷害、妨害秘密等告訴，經檢察官受理訊問後，認定林涉嫌重大，向新北地院聲請搜索，警方於1日凌晨1時許，在板橋馥都飯店將林拘提到案。警方並於飯店及林在民族路的戶籍地執行搜索，扣得手機、iPad平板電腦、備份用豆腐隨身碟（Qubii）及錄音筆等物品。