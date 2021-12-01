高嘉瑜前男友鬧靈堂？現場畫面曝光　關鍵函件揪林秉樞帶風向

▲馬文鈺反駁曾到林秉樞母親靈堂鬧場，並點出9份關鍵函件，認為PTT「爆卦」背後可能是林以多重帳號在操作。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

本刊昨（11月30日）獨家踢爆民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞家暴，消息曝光後PTT上出現幕後「爆卦」花絮，直指高的前男友馬文鈺曾到林秉樞母親的靈堂鬧場。不過本刊取得馬文鈺回應，反駁到靈堂鬧場一事，更還原當時事發經過，強調自己曾冒著可能遭圍毆風險，選在家祭前赴靈堂試圖遞交9張相同函件給林秉樞，不過全部都遭禮儀人員奪走，馬也對PTT爆料提出質疑，坦言這份函件應由禮儀人員轉交林，po文帳號很可能是林以多重帳號操作風向。

高嘉瑜遭男友林秉樞家暴事件曝光，引發各界熱議，不過PTT上有一則「爆掛」指出，馬文鈺曾到林母親的靈堂前鬧事，還發傳單汙辱林男，「說什麼林某某是李宗瑞，渣男OO的，好啦！就算林男真的很渣很垃圾，那有必要在人家父母告別式這樣搞嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過本刊取得馬文鈺回應，他強調自己並未到靈堂鬧場，還曾為在高嘉瑜遭威脅、痛毆事件後數度試圖聯繫林秉樞，但在窮盡所有方法都無法連絡上林，最終才決定在11月24日祭拜時間前，前往靈堂會場，嘗試要求林刪除用以威脅高的不雅影片。

馬文鈺補充提到，林秉樞母親家祭時間為13時20分，他到達時間為中午12時50分左右，「當時靈堂尚在初始布置，並未完成，該空間那時連『林秉樞母親的靈堂』都還稱不上」，為了要求林刪除高的不雅影片，他特地準備9張函件希望溝通，而非百張、千張。不過在場欲遞交函件時，竟全被禮儀人員搶走，根本一張都沒發出。

對於PTT上爆料所釋出的函件，馬文鈺坦言，當時9份函件應由禮儀人員轉交林秉樞，只有林有這份函件，「在PTT上有函件可po的帳號，會是誰？」加上高嘉瑜曾向他透露，多次親眼所見林操作多重帳號，藉此方式威脅，「那麼這篇PTT的特定文章，今天可以為只有林秉樞一人獨有的函件操作風向，會否未來就真的如林秉樞所言，也可以用這些PTT、FB多重帳號，或透過公關公司操作，散布高嘉瑜的影片？」

此外，本刊也取得當天靈堂現場部分畫面，可以聽見便衣刑警回報當時狀況，指並未有人在祭拜期間前往鬧場。



【點擊下方「查看原始文章」看完整全文】



更多鏡週刊報導

【獨家】【高嘉瑜遭家暴】加告林秉樞兩項罪狀 高嘉瑜遭暴打慘照曝光

【獨家】【高嘉瑜遭家暴】遭新男友痛毆、控制行動 高嘉瑜慘遇恐怖情人

【高嘉瑜遭家暴1】甜蜜開房卻為一則簡訊變調 斯文男友大爆走原因曝光

https://www.mirrormedia.com.tw/assets/videos/20211130223156-d9054d582299065beef8e9ffb72de994.mp4