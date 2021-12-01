打到高嘉瑜全身傷　「男友老家整晚亮燈緊閉」鄰居曝1人來過

記者黃翊婷／綜合報導

「港湖女神」民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，掀起政壇以及社會各界關注。消息傳開後，林秉樞位於板橋的住處雖然亮著燈光，但大門緊閉；鄰居透露，林家父子早就不住在這裡，不過，前幾天有看到林父開車回來看一下。

▲林秉樞的住處亮著燈，但大門緊閉。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

《東森新媒體ETtoday》昨日（11月30日）前往林秉樞位於板橋的住處，發現1樓室內雖然有亮起白燈，但大門深鎖，似乎沒有人在家。附近鄰居表示，林家父子早就沒有住在這裡，也沒將房子出租，前幾天有看到林父回來看了一下，之後就開車離開，聽說他們在其他地方還有房子。

而住在林秉樞樓上的鄰居提到，林家父子跟他們沒有很熟，最多就是見面會打個招呼，但沒有碰過幾次面，對於林的印象不多，也不清楚其他傳聞。

▲鄰居透露林家父子早就不住在板橋。

高嘉瑜遭家暴一事引發各界關注，她昨日前往警局報案，並完成筆錄製作，後續將提告傷害、妨害秘密。高嘉瑜預計在今日（12月1日）上午10時30分於立法院中興一樓召開記者會，統一對外說明。

▲林秉樞今晨被拘捕到案。（圖／記者游宗樺攝）

此外，警方也已經在1日凌晨1時50分於橋馥都飯店將林秉樞拘提到案。林秉樞於同日凌晨4時許雙手上銬被帶回板橋分局，面對媒體詢問是否對高嘉瑜、自己母親施暴，他頻頻回答「沒有」。