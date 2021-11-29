不孝子搶老爸41萬！他蒙面持玩具槍得手　父庭上求情獲輕判

▲黃姓男子因在外積欠43萬元的債務，竟異想天開蒙面持玩具槍行搶走父親41萬元現金。（圖／示意圖，與本案無關／pixabay）



記者林冠吟／新北報導

新北一名黃姓男子因在外積欠債務，在得知父親要前往林口繳會錢時，竟突發奇想劫持父親！黃男先是以要和父親借1000元為藉口將父親騙出來後，再蒙面持玩具槍抵住父親，藉此搶走父親身上41萬元現金後，便立即駕車逃離現場。新北地院審理後，依攜帶凶器強盜罪，判黃男有期徒刑3年8月。

黃姓男子因在外積欠債務，去年10月黃男在得知父親要前往林口繳交匯錢後，竟突生歹念，先是和父親謊稱要借1000元為藉口，來確定父親的確切位置，確定好父親的位置後，黃男預先開車在附近埋伏，等父親出現後再蒙面跳出，持玩具槍抵住父親，要求父親交出身上的包包後，立即逃離現場，得手41萬元。

黃男應訊時向檢警坦承犯行，表示因為自己在外急需用錢，他因欠「阿賢」43萬元，才會想搶走父親身上41萬元的現金還債，之後再自己湊2萬元出來。黃父則表示，一開始不知道兒子有欠債，是被搶報警後，警方表示可能是熟人犯案，才會知道他的行蹤等等，聯想到嫌犯有可能是兒子，立刻回家前往兒子的車上查看，果然看到一把玩具手槍，質問兒子後，兒子才向他坦承一切。

新北地院審理後指出，由於黃男強盜的對象為自己的父親，黃父愛子心切，始終表明不願意追究黃男的相關責任，但審酌黃男其犯罪動機為在外積欠債務，並持玩具手槍行搶父親，衡量其目前靠賣臭豆腐維生，與父母同住等等，加上其先前有不能安全駕駛之紀錄，目前仍在緩刑期間，依攜帶凶器強盜罪，判黃男有期徒刑3年8月。