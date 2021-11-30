樂華夜市盃開打！胖男「凌空飛踢」空檔太大…反遭50歲大叔一拳KO

記者陳豐德、莊智勝／新北報導

新北市永和區樂華夜市昨(29日)晚間5時許爆發街頭鬥毆，2名男子排隊買飲料買出火氣，雙方先是叫罵一陣，隨即掄起拳頭開打，身穿黑色外套、身形略胖的王男(45歲)多次飛踢身穿格紋襯衫的詹男(50歲)，僅管2人體型略有差距，但最終王男仍遭對方一拳KO，當場倒地。

▲王、詹2人在排隊買飲料時爆發口角，隨即演變成街頭鬥毆。（圖／記者陳豐德翻攝）

警方指出，王男、詹男2人互不相識，當時2人前往樂華夜市買飲料，但在排隊時卻互看不順眼，雙方言語互嗆，身形圓潤的王男先向詹男推了一把，2人戰火就此引爆，當街開打；突如其來的衝突嚇壞一旁民眾，行人紛紛快走閃避，家長也趕忙把孩子抱開。

監視器畫面拍下，2人先是近身互毆、拉扯衣服，隨後詹男向後一跳，將距離拉開；王見狀立刻助跑，騰空躍起飛踢猛攻，不料這招卻遭詹男硬挺接下，王飛踢完才剛落地，由於使出大招空檔太大，腳步還沒站穩，立刻被詹男抓緊時機朝頭部補上一拳，王當場倒地遭KO，足足花了10多秒才掙扎爬起。

當警方獲報到場時，2人勝負已分、未再有進一步衝突，雙雙遭帶返所詢問。落敗的王男還一度稱眼睛刺痛，由警方協助通報送醫。雙方警詢後均遭依傷害罪函送新北地檢署偵辦。

▼王男凌空飛踢但仍遭對方一拳KO。（圖／記者陳豐德翻攝）