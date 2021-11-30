　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

樂華夜市盃開打！胖男「凌空飛踢」空檔太大…反遭50歲大叔一拳KO

記者陳豐德、莊智勝／新北報導

新北市永和區樂華夜市昨(29日)晚間5時許爆發街頭鬥毆，2名男子排隊買飲料買出火氣，雙方先是叫罵一陣，隨即掄起拳頭開打，身穿黑色外套、身形略胖的王男(45歲)多次飛踢身穿格紋襯衫的詹男(50歲)，僅管2人體型略有差距，但最終王男仍遭對方一拳KO，當場倒地。

▲▼新北永和，樂華夜市盃街頭開打。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲王、詹2人在排隊買飲料時爆發口角，隨即演變成街頭鬥毆。（圖／記者陳豐德翻攝）

警方指出，王男、詹男2人互不相識，當時2人前往樂華夜市買飲料，但在排隊時卻互看不順眼，雙方言語互嗆，身形圓潤的王男先向詹男推了一把，2人戰火就此引爆，當街開打；突如其來的衝突嚇壞一旁民眾，行人紛紛快走閃避，家長也趕忙把孩子抱開。

監視器畫面拍下，2人先是近身互毆、拉扯衣服，隨後詹男向後一跳，將距離拉開；王見狀立刻助跑，騰空躍起飛踢猛攻，不料這招卻遭詹男硬挺接下，王飛踢完才剛落地，由於使出大招空檔太大，腳步還沒站穩，立刻被詹男抓緊時機朝頭部補上一拳，王當場倒地遭KO，足足花了10多秒才掙扎爬起。

當警方獲報到場時，2人勝負已分、未再有進一步衝突，雙雙遭帶返所詢問。落敗的王男還一度稱眼睛刺痛，由警方協助通報送醫。雙方警詢後均遭依傷害罪函送新北地檢署偵辦。

▼王男凌空飛踢但仍遭對方一拳KO。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼新北永和，樂華夜市盃街頭開打。（圖／記者陳豐德翻攝）

ET快訊
考試作弊連環爆　北市大學生集體作弊還「邊考邊吃泡麵」
快訊／高嘉瑜被家暴　蘇貞昌痛斥：豬狗不如！
高嘉瑜遭男友暴打！神隱6天發個人照　明顯瘀青部位曝
高嘉瑜恐怖男友遭爆「板橋林家富少」　43歲攻讀博士！黑歷史起
快訊／21號颱「妮亞圖」生成！最新路徑出爐
高嘉瑜「被家暴」首露面影片曝光　大口罩遮瘀！全棚突兀錄影
「最強凍齡台女星」是她！　日本人猜26歲一聽答案傻了
高嘉瑜鬼祟變裝直擊！　傳前男友亂爆她私事：與板橋林家後代交往
冷氣團恐探10度↓　鄭明典貼1圖：準備了！衝一波低溫時間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／龍德造船廠工安意外　吸入不明氣體1命危1昏迷搶救中

雲林麥寮高中教室清晨火警　學生未到校無人傷

快訊／宜蘭龍德造船廠工安意外！2工人作業中暈倒　1命危送醫搶救

台南宮廟盃格鬥賽！令旗哥狂推胸引戰火　11人街頭對決嚇壞路人

轟！彰化2車碰撞地面冒出火光　1人拋飛車外6送醫1插管

樂華夜市盃開打！胖男「凌空飛踢」空檔太大…反遭50歲大叔一拳KO

尾隨同事進女廁關燈性侵　色男反被逼到「擠牆角」狂敲

北市刑大警「茶桌志仔」勾結業者涉貪！　檢漏夜偵訊命50萬交保

快訊／台南市關廟區食品工廠火警　大批消防灌救

竹聯幫製毒廠藏5千萬毒品　還打造「家的感覺」兼營招待所

萬能尪包辦家事累翻怒喊「離婚」妻一拿出iPhone他跳起：煮飯去

男大生左偏右移想超大車自撞小黃　駕駛目睹笑到咳嗽...魔音笑聲瘋傳

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

原住民女星曬中國身分證「依靠祖國」　29年前當小三被扶正：以後不許欺負我

全台最富村莊！最窮「身家破億」　10億算普通...17戶擺1350桌供品

延續善舉幫後車買單竟遇到校車！　他反悔遭笑「上帝在看」：祂知我窮

車子壞了？師傅一掀引擎蓋嚇壞　驚見360公分蟒蛇！專家徒手狂拉

疑殺貓遭轟爆！劇組貼貓現況影片 遭臨演打臉：貓被電擊...當天埋了

女騎士疑違規右轉撞「輕軌列車」　列車頭刮傷毀損...高捷將求償！

去兜風囉！箱子「自己打檔」開車走　送貨員嚇傻衝出門追車：別跑R...

快訊／龍德造船廠工安意外　吸入不明氣體1命危1昏迷搶救中

雲林麥寮高中教室清晨火警　學生未到校無人傷

快訊／宜蘭龍德造船廠工安意外！2工人作業中暈倒　1命危送醫搶救

台南宮廟盃格鬥賽！令旗哥狂推胸引戰火　11人街頭對決嚇壞路人

轟！彰化2車碰撞地面冒出火光　1人拋飛車外6送醫1插管

樂華夜市盃開打！胖男「凌空飛踢」空檔太大…反遭50歲大叔一拳KO

尾隨同事進女廁關燈性侵　色男反被逼到「擠牆角」狂敲

北市刑大警「茶桌志仔」勾結業者涉貪！　檢漏夜偵訊命50萬交保

快訊／台南市關廟區食品工廠火警　大批消防灌救

竹聯幫製毒廠藏5千萬毒品　還打造「家的感覺」兼營招待所

高嘉瑜傳被男友痛毆、鎖喉　北市社會局：已主動關心

國民黨嗆行政不中立停審預算　蘇貞昌：領人民薪水不上工很不應該

高嘉瑜施暴男友身份遭起底　曾受訪大聊「柯文哲要拿下總統府」

考試作弊連環爆　110歲北市大傳學生集體作弊還「邊考邊吃泡麵」

Omicron確診增至5例　澳洲宣布暫停12月1日邊境開放計畫

元旦搶票預備！雙鐵「加開245班車」　12／2起開放訂票

快訊／龍德造船廠工安意外　吸入不明氣體1命危1昏迷搶救中

歐陽娜娜「人生第一次當伴娘」！激美穿搭曝光　現蹤藏族婚禮拉琴

台南辦特展慶祝與京都市締盟　黃偉哲與京都市長同邀市民一同觀展

雲林麥寮高中教室清晨火警　學生未到校無人傷

南投浮屍送殯儀館「腳狂抖」！員工嚇瘋打119　高大成揭真相

社會熱門新聞

六輕包商4工人手軟　鷹架恐怖墜落

雪碧成法院認證小三　判賠正宮45萬

OL夜店被強暴　壯男扯：是她硬要

台南轎車燒炭　1醫師陳屍後座

獨／甜美女大生慘死R8　閨蜜發文痛罵駕駛

女大生坐R8亡！他「強忍害怕」拖人：她好輕、身邊全是血

妻控夫不戴套敗訴　揭被逼做愛千次換離婚逆轉

男大生中正大學撞球　突昏迷命危

疑疾病猝發計程車高速自撞　北投運將送醫身亡

千越大樓21歲女墜落　頭重創命危

青青遭抹「仙人跳」　自力蒐證揪黑手

球棒VS雨傘！　新店行車糾紛爆衝突「1人掛彩」

快訊／台南市關廟區食品工廠火警　大批消防灌救

竹聯幫製毒廠藏5千萬毒品　還兼招待所

更多熱門

相關新聞

六輕包商4工人手軟　鷹架恐怖墜落

六輕包商4工人手軟　鷹架恐怖墜落

雲林麥寮六輕員工宿舍正在施工，今網路群組《記者爆料網》傳出昨(28)日施工驚險影片，4名工人站在大樓外牆鷹架進行高樓作業，不僅未扣安全扣更圖方便，竟以繩索綁住鷹架，企圖以人力拉起，不堪負重後整捆鷹架直墜1樓。六輕目前已令廠商停工，明將交中區職安中心與雲縣府派員檢查輔導。

台62線1車自撞分隔島　翻90度立路中

台62線1車自撞分隔島　翻90度立路中

400年前已知Omicron會爆發！神鬼先知預言成真

400年前已知Omicron會爆發！神鬼先知預言成真

鄧佳華「1舉動」害慘朋友　網：準備停權囉

鄧佳華「1舉動」害慘朋友　網：準備停權囉

游錫堃辦公室秘書轉戰新北議員　山田摩衣宣布參選板橋區

游錫堃辦公室秘書轉戰新北議員　山田摩衣宣布參選板橋區

關鍵字：

永和新北樂華夜市胖男大叔打架鬥毆飛踢拳頭KO影音

讀者迴響

熱門新聞

高嘉瑜被男友痛毆、控制行動　瘀傷照片曝光

米砂徵高顏值AV男優　點名要「炎亞綸等級」釣出本尊

高嘉瑜被男友開房竟重毆　變調原因曝光

各年齡層「黃金睡眠時間」都不同

第三劑最快1/1開打！專家教你怎麼選：除了這廠牌都可以

高嘉瑜「被打到不成人形」　身藏往死裡打的重傷

高嘉瑜傳多部「私密影片」被掌握　被家暴卻不敢分手

400年前已知Omicron會爆發！神鬼先知預言成真

獨／小鮮肉「性慾太強」連白靈都怕

高嘉瑜「施暴男友」回應了！　自私反問：什麼時候報

「最強凍齡台女星」是她！日本人看臉猜26歲…一聽答案驚呆

好市多正義KO哥在哪？486先生要送3萬6大禮

2022最強黑馬！4生肖「升官＋脫單」運勢旺整年

六輕包商4工人手軟　鷹架恐怖墜落

李李仁強暴戲太兇殘　不敢給兒看

更多

最夯影音

更多
萬能尪包辦家事累翻怒喊「離婚」妻一拿出iPhone他跳起：煮飯去

萬能尪包辦家事累翻怒喊「離婚」妻一拿出iPhone他跳起：煮飯去
男大生左偏右移想超大車自撞小黃　駕駛目睹笑到咳嗽...魔音笑聲瘋傳

男大生左偏右移想超大車自撞小黃　駕駛目睹笑到咳嗽...魔音笑聲瘋傳

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

原住民女星曬中國身分證「依靠祖國」　29年前當小三被扶正：以後不許欺負我

原住民女星曬中國身分證「依靠祖國」　29年前當小三被扶正：以後不許欺負我

全台最富村莊！最窮「身家破億」　10億算普通...17戶擺1350桌供品

全台最富村莊！最窮「身家破億」　10億算普通...17戶擺1350桌供品

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面