▲新北好茶冬季包種成績出爐，茶農蔡國祥勇奪茶王頭銜。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北好茶110年冬季包種茶評鑑茶王出爐，由坪林區的農友蔡國祥脫穎而出，勇奪特等獎「包種茶王」殊榮。在疫情趨緩下，坪林區農會祭出好康團體訂購優惠，讓大家集結愛好品茶的心並享好茶優惠。

農業局表示，今年冬季評鑑共有1165點茶品參賽，由評審精心費時5日進行品評篩選，最後由55歲的坪林區茶葉產銷班第一班蔡國祥農友抱回冬季茶王頭銜。蔡國祥於1983年國中畢業後接手家中的製茶產業，經營祥順茶行的第三代茶農，從小耳濡目染接觸製茶多年知識。

▲委員評鑑天氣冷對茶的品質更好，過程中相當考驗茶農的技術。

祥順茶行在1987年時曾獲得文山包種茶春茶比賽特等獎，每年都參加比賽並持續鑽研製茶方式，年年都有得獎，睽違34年再次奪得特等獎。蔡國祥茶園面積約2公頃，主要生產文山包種茶，年產量約2000斤，著重茶園施用有機肥及複合肥料，堅持茶園應從小苗到採收不假手他人，親力親為的生產管理。

蔡國祥強調，製茶過程中應掌握萎凋、恆溫控制、發酵、浪菁等過程，有花香時就殺菁也是經驗的判斷，另外本次深刻體會到製茶時順應天、地、人的奧秘，遇到天氣比較涼爽且第一波乾冷時採收與製茶，才能收穫好品質的茶菁製出好茶。

▲茶農蔡國祥與特等獎茶園合影。

行政院農業委員會茶業改良場前課長鄭正宏表示，今年氣候不穩定，製茶期間只有3-4天好天氣，天氣冷對茶的品質更好，過程中相當考驗茶農的技術，透過這幾天的觀察下，稱讚茶農的技術水平很高，名副其實的10連霸全國製茶技術競賽冠軍茶鄉。

農業局長李玟表示，為協助農民銷售好茶，坪林區農會訂定完善防疫計畫外，推出團體訂購20台斤以上文山包種茶比賽茶優良獎75折優惠，訂購專線可洽：02-2665-7229或上坪林區農會選購，喝好茶把握時間即時邀您搶購。

▲茶農蔡國祥茶園。

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