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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

LIVE／2021雙城論壇登場　柯文哲、龔正視訊簽3項合作備忘錄

記者袁茵／台北報導

2021台北上海雙城論壇於12月1日登場，此次以「新經濟 新發展」為主題，並於線上舉辦，整場論壇時間為1小時30分鐘，由台北市長柯文哲、上海市長龔正致詞，舉辦2項專題演講，並簽署3項合作備忘錄，《東森新媒體ETtoday》全程直播。

2021台北上海雙城論壇原本於今年6月舉辦，此次原本應由上海方主辦，但因台灣發生新冠肺炎本土疫情，進而延期。台北市政府日前宣布，為為持續推展城市交流，雙方經過多次溝通後，決定將於12月1日舉辦，並仍比照2020年型態，採視訊方式進行。

▲台北市長柯文哲、上海市長龔正。（合成圖／記者張榮恩、趙禕攝）

▲台北市長柯文哲、上海市長龔正。（合成圖／記者張榮恩、趙禕攝）

根據台北市政府的規劃，今年雙城論壇規模縮小，取消過往的分論壇，整場僅只有1小時30分鐘，並於下午2時30分舉行，先由上海市長龔正致詞，接著輪到台北市長柯文哲，兩人進行共10分鐘，並輪到2場演講。

第一場演講於下午2時50分至3時20分舉辦，先由上海副市長陳通談「建築可閱讀 城市有溫度」，再輪到台北市副市長蔡炳坤談「故事在你身邊流動 台北無圍牆博物館」；第二場演講於下午3時20分至3時50分進行，由上海秘書長馬春雷、台北市秘書長陳志銘依序講後疫情時代產業數位轉型。

最後，雙方在下午3時50分至4時簽署3項合作備忘錄，分別為動物園、國樂團，以及創新科技等3領域交流與合作；前兩項已交流多年，僅是今年將此制度化，而創新科技則是新的議題，就區塊鏈、AI、IOT（物聯網）科技新創方面的經驗教育人才做交流，整場活動預計在下午4時整結束，而柯文哲則於活動結束後受訪。

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