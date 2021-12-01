快訊／增8例境外移入「6人突破性感染」　3人打AZ最多

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(1)日公布國內新增8例境外移入確定病例，其中6人為突破性感染，其中3人接種AZ疫苗、2人打莫德納、1人打BNT。入境日介於今(2021)年11月17日至11月29日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

指揮中心說明，今日新增8例境外移入個案，為5例男性、3例女性，年齡介於10多歲至40多歲，分別自印尼(5例，案16713、案16716-16718、案16720)、加拿大(案16714)、美國(案16715)及柬埔寨(案16719)入境。

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▲12/1確診數。（圖／指揮中心提供）

指揮中心統計，截截至目前國內累計447萬5425例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含445萬7677例排除)，其中1萬6609例確診，分別為1965例境外移入，1萬4590例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計111例移除為空號。

2020年起累計848例COVID-19死亡病例，其中836例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市321例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。