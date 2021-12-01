比南非毒航班早7天現蹤！荷蘭Omicron確診再+2　新病毒發源地成疑

▲荷蘭發現，早在「南非毒航班」抵荷前一週，國內就已有Omicron病毒出現。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

荷蘭衛生官員發現，早在2架載有非洲Omicron患者的航班入境前，境內11月19日就已出現Omicron病例，比原先認為的還早了一週，讓Omicron真正的起源地與進入歐洲的時程引發爭議。隨著這2宗新病例出現，荷蘭迄今已出現16宗Omicron病例。

綜合路透社與CNN報導，荷蘭2架從南非約翰尼斯堡（Johannesburg）和開普敦（Cape Town）啟航的班機，在11月26日抵達阿姆斯特丹機場時，在600多名乘客中有61人確診新冠肺炎，其中14人證實感染Omicron病毒。

荷蘭政府過去一直認為，境內的首批Omicron病例皆來自於這2架南非航班，不過國家公共衛生及環境研究院（RIVM）卻在11月19日和23日採集的2個樣本中發現Omicron變種病毒，將Omicron在荷蘭現蹤的時間直接推前7天。

儘管RIVM目前還不清楚相關患者過去是否曾前往非洲南部國家，但相關發現已掀起爭議，因為這2宗病例的出現，顯示新Omicron可能比先前所想的更在歐洲傳播。另外，由於荷蘭在南非航班抵達前便已出現Omicron病例，因此Omicron真正的起源地也引發爭議。

★《宇宙人外信》：時事閒聊學英文★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast