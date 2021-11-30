雙城論壇未邀議員挨轟　北市府：因防疫縮小規模、限制人數

▲北市府副發言人魏佑任。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

台北上海雙城論壇將於12月1日登場，不過台北市議員林穎孟質疑，2.5小時就燒掉139萬4000元公帑，線上論壇比實體論壇貴，且未邀請議員參與是不尊重議會。對此，台北市政府副發言人魏佑任指出，因防疫加上籌備時間有限，所以此次雙城論壇縮小規模，並限制人數管制，且受疫情影響取消歡迎晚宴。

針對雙城論壇沒有邀請議員，使議員覺得沒受到尊重，魏佑任30日受訪時表示，基於防疫上考量，加上籌備時間有限，所以此次雙城論壇縮小規模，並且限制人數管制，邀請和論壇議題相關的與會貴賓為府外產學界代表、府內相關局處人員，且過程全程直播並開放媒體進場，屬於公開透明。

魏佑任提到，往年慣例是上海方舉辦的話，就會請議員赴上海參加，若是台北市政府舉辦，就會有歡迎晚宴，但2020年和今年受到疫情影響，所以取消歡迎晚宴；至於議員質疑索資不方便一事，會與府會加強溝通跟確認。

另關於林穎孟質疑，雙城論壇僅2.5小時就花費139萬4000元，比往年費用都還要高？台北市政府29日澄清，2021年雙城論壇由上海方主辦，以線上、線下虛實混合模式辦理，鑒於上海方對於視訊的軟硬體設備，例如網路頻寬、備援設備等均提高規格，且相關視訊會議軟、硬體租用及支援人力等，均須納入採購合約項目。

台北市政府指出，為確保資安無虞，相關軟硬體建置佔2021年論壇總體預算大宗，以致費用增加，但場地布置、論壇資料費、專案人力費等皆比2020年減少，2021年雙城論壇活動經費約為95萬元，外界所稱的139.4萬元是年度預算，非實際支用經費。