北捷司機員用MR體驗路考　可反覆練習駕駛！模擬設備故障突發狀況

▲北捷將MR混合實境技術應用在運輸人員訓練。（圖／台北捷運公司提供）

記者袁茵／台北報導

為順應趨勢，台北捷運與工研院合作，首度將MR混合實境技術應用在軌道運輸人員訓練，首創「文湖線電聯車MR擴增虛擬運用」，讓操作人員反覆練習啟動列車、加減速、停靠站等基本駕駛技能，培育優秀駕駛人才。

台北捷運公司1日舉辦記者會，邀請台灣鐵路管理局、新北捷運公司、桃園捷運公司等國內軌道同業觀禮。台北捷運表示，為將寶貴經驗更有效率地傳承給新一代菁英，北捷與工研院合作，建立「文湖線電聯車MR擴增虛擬運用」系統，投入文湖線行車人員訓練，跳脫傳統實車駕駛訓練模式，隨時隨地都能提供虛擬與實境結合的沉浸式訓練環境，提升人員專業能力。

北捷指出，歷經近半年的開發及測試，北捷與工研院的工作團隊打造MR智慧眼鏡及仿真駕駛面板，經過無數次分析電聯車行駛速限資料、號誌系統，串接、校準手動駕駛面板與系統運算主機訊號，將智慧眼鏡中的虛擬情境疊合至駕駛面板，結合視覺、觸覺、聽覺，操作人員就能反覆練習啟動列車、加減速、精準停靠站等基本駕駛技能。

值得一提的是，由於北捷工作團隊拍攝不同時段、不同場域電聯車行駛影片，並模擬異常狀況、設備故障等各種情境題，台北捷運公司強調，開創多元訓練場景，藉由身歷其境的體驗，強化人員應變能力及專業技巧。