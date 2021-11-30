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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

雙城論壇明登場！柯文哲、龔正視訊致詞　將簽3項合作備忘錄

▲▼ 「臺灣議會設置請願運動百年精華展」開幕活動-柯文哲 。（圖／記者黃克翔攝）

▲台北市長柯文哲。（資料圖／記者黃克翔攝）

記者袁茵／台北報導

因疫情延期的2021台北上海雙城論壇將於12月1日登場，此次以「新經濟 新發展」為主題，根據台北市政府規劃，雙城論壇以視訊舉辦，先由台北市長柯文哲、上海市長龔正致詞，並進行2項主題演講，並簽署3項合作備忘錄，整場時間為1小時30分鐘。

2021台北上海雙城論壇原本於今年6月舉辦，此次原本應由上海方主辦，但因台灣發生新冠肺炎本土疫情，雙北市淪為疫情重災區，進而延期。台北市政府日前宣布，為為持續推展城市交流，雙方經過多次溝通後，決定將於12月1日舉辦，並仍比照2020年型態，採視訊方式進行。

台北市政府規劃，今年雙城論壇以「新經濟 新發展」為主題，不過今年規模縮小，取消過往的分論壇，僅只有1小時30分鐘的致詞、2場主題演講，並簽署3項合作備忘錄。

▲上海市市長龔正。（圖／記者趙禕攝）

▲上海市市長龔正。（資料圖／記者趙禕攝）

據了解，雙城論壇將於下午2時30分開始，開幕後先由台北市長柯文哲、上海市長龔正致詞，並於下午2時40分左右進行2項主題演講，由台北市副市長蔡炳坤談「故事在你身邊流動 台北無圍牆博物館」、上海副市長陳通談「建築可閱讀 城市有溫度」，接著輪到台北市秘書長陳志銘、上海秘書長馬春雷講後疫情時代產業數位轉型，2場主題各30分鐘，一名演講者有15分鐘演講時間，順序皆由上海方先、台北方後。

最後，台北、上海雙方預計在下午3時50分簽署3項合作備忘錄，分別為動物園、國樂團，以及創新科技等3領域交流與合作；前兩項已交流多年，僅是今年將此制度化，而創新科技則是新的議題，就區塊鏈、AI、IOT（物聯網）科技新創方面的經驗教育人才做交流，整場活動預計在下午4時整結束。

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